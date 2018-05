Exportadores señalan que la liquidación de divisas es normal

16/05/2018 -

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (Cec), Gustavo Idígoras, aseguró que desde el sector que representa no hay especulación en cuanto a la liquidación de divisas y consideró que ‘hay que buscar alternativas’ para el impacto que causó la sequía y las posteriores lluvias en la calidad del grano. ‘La liquidación de divi - sas viene súper activa; hoy si lo comparamos con el año pasado estamos en niveles muy similares; hay que descar tar cualquier especulación’, aseguró Idígoras a radio Led. ‘Tenemos que ubicar correctamente donde está la e s p e c u l a c i ó n , p o rq u e n o está en la cadena de valor agrícola; está en otros sectores’, agregó el presidente de la cámara empresaria. Idígoras explicó que ‘Argentina es un mercado emergente y se encuentra, habi tualmente, con inversores especulativos financieros que ingresan al país con objetivos de rentabilidad alta, porque aún es un país con un riesgo país alto; eso indica que la entrada y salida de ellos pueda NIVELES. Indican que la liquidación comparada con 2017 es similar. perjudicar’.