Predominio de la llamada cultura flash

16/05/2018 -

¿El estilo videoclips de muchos ciclos rompe con el pensamiento crítico?

Hay un gran pensador español, José Antonio Marina, que habla, en estos tiempos, de la cultura flash. Me parece que estamos todos involucrados, uno también tiene que hacer autocrítica, que también se está haciendo periodismo flash donde el que grita, el que dice la cosa más estridente o la palabra más impactante parece que se destaca. Esto va en detrimento de la profundidad del pensamiento y de la necesidad de integrar, para dar soluciones a los problemas del país, de la necesidad de consensos. Haciendo grandes consensos han salido varios países de sus crisis, pienso en España, Chile y Uruguay, en la capacidad que tiene su clase dirigente para integrarse y pensar el país a diez y a veinte años.

¿En la Argentina existen consensos o esos consensos también son flash?

No, lamentablemente, la Argentina no ha tenido grandes consensos sino no tendríamos las crisis recurrentes que tenemos cada tanto. Ha sido un gran error de la dirigencia en general, pero yo hablo de la dirigencia política de no poder sentarse a una mesa y decir: "bueno, esto vamos a hacer de aquí a diez o veinte años". Cuando hablamos de la necesidad de tener inversiones productivas y no financieras, las inversiones productivas vienen cuando tenes un horizonte más o menos claro de aquí a los diez años sino lo que viene son capitales especulativos. Y esto es lo que nos ha pasado y el problema que tiene nuestro país.

¿Es terminal la actual crisis por la que atraviesa la Argentina?

No, de ninguna manera. Es una crisis seria. Es una crisis que ojalá nos haga reaccionar a todos y es una crisis muy vinculada, desde hace cincuenta años, de que la Argentina gasta más de lo que produce.