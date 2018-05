Fotos La integración federal a través de "Ronda de editores"

16/05/2018 -

¿Cuál es el propósito de Ronda de editores? Convocar a los principales editores gráficos del país a la reflexión. A lo que apunta "Ronda de editores" es lograr integrar editores de todas las vertientes de pensamiento para poder, de alguna manera, algo que nosotros consideramos que le falta algo a la Argentina, pensar el país que no necesariamente tiene que ver con las rencillas personales, con los gritos, con la falta de capacidad para integrar distintos enfoques. La idea, justamente, es poder pensar reflexionar sobre el país y llevarle a la gente distintos enfoques y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Además, en esta nueva edición vamos a tener, todas las semanas, la incorporación de un representante de los medios gráficos del interior porque creo que este es el objetivo de un canal federal. A la televisión, que se hace desde Buenos Aires, le falta la visión del resto del país. ¿Esta inclusión per mitirá conocer voces y realidades de la Argentina profunda? Absolutamente, coincido con lo que está diciendo. Son voces valiosas porque en el interior de la Argentina hay medios gráficos de primerísimo nivel y la idea de nuestra producción es que todas las semanas haya una representación federal en el programa. ¿Qué opinión tiene acerca de este sentido federal que le dan a la Televisión Pública? Siempre debió haber sido así porque es la esencia de un canal que es federal. Es decir, tener un canal federal que no esté representado el pensamiento, en este caso que yo hago un programa periodístico, de los grandes editores que tiene la prensa gráfica a lo largo y ancho del país, es un error. Y me parece un gran acierto incorporar el pensamiento del resto del país. ¿"Ronda de editores" es una especie de vuelta a programas como "Tiempo Nuevo"? Es probable. El estilo de "Tiempo Nuevo" era distinto, pero sí era un espacio abierto. Yo he sido productora del programa durante mucho tiempo. Estaban representados, más allá del pensamiento del conductor (Bernardo Neustadt), todos los sectores. Yo recuerdo invitar a todos los sectores. Creo que había antes, yo no sé porque los tiempos se han acortado, más tiempo para desarrollar una idea o un pensamiento. Me decía que la gente está saturada de ver programas donde se grita y no se dice nada. La televisión argentina adolece en los programas periodísticos, de los cuales yo participo en algunos de ellos, de esa capacidad de reflexionar que, me parece, la gente está reclamando. ¿Qué le provoca el hecho de que "Ronda de editores" ingresó en su tercera temporada? Me provoca una gran alegría. Los dos primeros años estuvo muy bien conduc ido por Mar í a O'Donnell. Ahora, me toca a mí hacerlo. Es una decisión de la Televisión Pública poder dar un formato que no esté presionado por la necesidad del minuto a minuto del rating y dar un espacio para todos aquellos que quieran expresar algo y desde la disidencia tener la posibilidad de encontrar, si es posible, algún sentido común en la Argentina, que esto es lo que necesitamos.