Brandoni y su expectativa por el Martín Fierro: "Yo no pierdo"

16/05/2018 -

"Un gallo para Esculapio", miniserie que se adentró en el bajo mundo de los piratas del asfalto y la riña de gallos, fue otro de los trabajos consagratorios que protagonizó Brandoni en el 2017. Y es la candidata (tiene once nominaciones) a llevarse el Oro.

Allí, Brandoni fue "Chelo" Esculapio, "un mafioso, jefe de una organización ilícita", tal como lo definió en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Y es "Chelo" quien podría darle la oportunidad de volver a ganar un Martín Fierro, aquí como Actor Protagonista de Unitario o Miniserie. Brandoni ganó, en 1970, el único Martín Fierro que tiene.

Aquí, Luis competirá por la misma presea con Peter Lanzani, su contracara en "Un gallo para Esculapio", y con Julio Chávez.

"Es muy grato para todos los que participamos en ‘Un gallo para Esculapio’. Es un orgullo. Ha sido una gran satisfacción. Y estamos orgullosos por la excelente respuesta del público, el verdadero destinatario de nuestro trabajo", remarcó.

Y añadió: "Participaré, una vez más, con la expectativa tal vez de obtener un Martín Fierro, lo cual sería bastante curioso ya que se cumpliría 48 años del primer Martín Fierro que gané en 1970. Y no voy a perder, porque yo siempre he ido sin averiguar o si he tenido más o menos posibilidades. Lo que yo sé es que a veces gano y otras veces no gano, pero no se trata de perder. Yo no pierdo".