Morena Rial sorprendió con un ataque a su famoso padre

16/05/2018 -

No todo lo que brilla es oro, y no todas las relaciones que parecen vínculos felices, lo son. Así, lo dejó traslucir Morena Rial, a través de las redes sociales, con un mensaje que sorprendió no solo a sus seguidores. "Muestra que es el mejor papá del mundo, pero realmente no lo es. Ha dejado cosas por nosotras, es cierto...pero que dedica su tiempo en nosotras como dice, tampoco es cierto. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe", escribió la joven.

Y siguió: "Si supieran realmente la verdad muchos quedarían callados y se les caería un ídolo, a mí la plata no me hace más persona, pero parece que a otras personas, sí".

En ese mismo texto expresó: "Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también", junto a un emoji de una mujer embarazada. Por último se lamentó de su realidad. "La verdad duele, y créanme que a mí me duele más que a nadie, pero ésta es la realidad".