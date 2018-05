Un perro salvó a su 'amigo' de ahogarse en una pileta

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 16:43 -

Un perro se convirtió en héroe al salvar a su 'amigo' de ahogarse en una pileta se convirtió en furor en las redes sociales. La escena fue captada por las cámaras de seguridad y fue compartido por la dueña de los animales en su perfil de Facebook.

Laura Sorse tiene de mascota a dos perros, Remus y Smokey, Él último de estos, un día cayó en la pileta de su casa y no podía salir.

Remus al ver la escena y que su compañero no podía salir del agua tras varios intento, saltó a la pileta y lo empujó para rescatarlo.

La familia no tenía idea del desesperante momento que había vividos sus mascotas, hasta que un día revisaron las cámaras de seguridad.

"Cuando vimos las imágenes nos sorprendimos y nuestros corazones se llenaron de alegría. Remus puede ser un cachorro loco pero tiene un corazón de oro! Mi héroe", escribió la mujer en su publicación en Facebook.

Un perro se convirtió en héroe al salvar a su 'amigo' de ahogarse en una pileta se convirtió en furor en las redes sociales. La escena fue captada por las cámaras de seguridad y fue compartido por la dueña de los animales en su perfil de Facebook.



Laura Sorse tiene de mascota a dos perros, Remus y Smokey, Él último de estos, un día cayó en la pileta de su casa y no podía salir.



Remus al ver la escena y que su compañero no podía salir del agua tras varios intento, saltó a la pileta y lo empujó para rescatarlo.



La familia no tenía idea del desesperante momento que había vividos sus mascotas, hasta que un día revisaron las cámaras de seguridad.



"Cuando vimos las imágenes nos sorprendimos y nuestros corazones se llenaron de alegría. Remus puede ser un cachorro loco pero tiene un corazón de oro! Mi héroe", escribió la mujer en su publicación en Facebook.