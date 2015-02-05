CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Mayo 2018
A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
Por El Liberal
17/05/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
23.00 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 NATURALEZA MISTERIOSA
18.00 DEPORTV
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 MÚSICA INTERIOR
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONIA
19.00 DE A DOS
19.30 JUNTOS POR LA INCLUSION
20.00 EL PODIO
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
12.04 LA DAMA DE NEGRO
01.53 ALERTA EN LO PROFUNDO
03.48 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE
LA MUERTE
05.39 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN
DESTINO DE PELÍCULA
06.02 PASIÓN POR ÁFRICA
08.21 SMITTY
10.12 MATILDA
12. 30 ANTES DEL ATARDECER
13.39 NOVIA FUGITIVA
15.55 JUNTOS... PERO NO TANTO
17.42 UNA BUENA MENTIRA
19.44 NOVIA FUGITIVA
22.00 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL
TNT
02.44 MASACRE EN
LA CÁRCEL 13
06.00 CBGB
07.13 COYOTE UGLY
08.59 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
11.06 EN EL BOSQUE
13.22 LA FAMILIA DEL FUTURO
15.02 LA MONTAÑA EMBRUJADA
16.54 FOCUS. MAESTROS
DE LA ESTAFA
18.56 TROYA
22.00 FURIA DE TITANES 2
23.53 ROSARIO TIJERAS
00.48 ANACONDA 4.
RASTRO DE SANGRE
TCM
00.11 PANDILLAS DE NUEVA YORK
03.09 PANDILLA SALVAJE, LA
05.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
06.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
3)
07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.40 LA NIÑERA
08.05 LA NIÑERA
08.30 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
3)
09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
3)
10.10 LA NIÑERA
10.35 LA NIÑERA
11.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
11.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT
14.09 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
16.01 JACK
18.06 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
19.48 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE
22.00 EL 6º DÍA
SPACE
00:06 SNIPER: FUEGO OCULTO
02:07 ROMPIENDO LAS REGLAS 3
03:54 MATAR O MORIR
06:00 LOS SOLDADOS DE HIELO
07:59 CÓDIGO DE FAMILIA
10:31 EL FANÁTICO
12:51 RED TAILS
15:12 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL
17:29 ATRACCIÓN PELIGROSA
19:55 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
22:00 LA ROCA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTIN Y SANTA FE)
+VIERNES 18, “THE BROTHERS”, FESTEJANDO SUS 49 AÑOS CON LA
MÚSICA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN
“CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA
PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES
DE ENTRADAS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “LA USHUTA GASTADA” EN
LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR MAURO AGUILAR, UKI CEJAS,
HÉCTOR PONCE, NAZARENO ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.
ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ
(MITRE 172)
+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS
CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A NIÑOS Y
ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
CARTELERA VÁLIDA
ÚNICAMENTE PARA HOY
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
17/05 - 21:00 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D): ESTRENO
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
17/05 - 17:00 (Cast) 17:40 (Cast) 19:30
(Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Sub) 22:30
(Sub)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
17/05 - 17:00 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
17/05 - 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
17/05 -18:00 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17/05 - 16:30 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOSCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
17/05 -22:40 (Subt)
AVENGERS: INFINIT WAR (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
17/05 -21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
ESTRENO
COMEDIA -SÁTIRA
CASTELLANO 2D: 16:40 - 18:20 -
19:40 - 20:50 - 22:40 - 23:20
SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
AVENTURA-ACCIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:00 - 20:00* -
23:00
CASTELLANO 2D: 16:00 SOLO JUEVES
SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO
JUEVES)
*EXCEPTO JUEVES
VENTA ANTICIPADA
HAN SOLO
ESTRENO 24-05