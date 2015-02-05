CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Mayo 2018

A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

17/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

23.00 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 NATURALEZA MISTERIOSA

18.00 DEPORTV

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 MÚSICA INTERIOR

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONIA

19.00 DE A DOS

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSION

20.00 EL PODIO

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

12.04 LA DAMA DE NEGRO

01.53 ALERTA EN LO PROFUNDO

03.48 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE

LA MUERTE

05.39 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN

DESTINO DE PELÍCULA

06.02 PASIÓN POR ÁFRICA

08.21 SMITTY

10.12 MATILDA

12. 30 ANTES DEL ATARDECER

13.39 NOVIA FUGITIVA

15.55 JUNTOS... PERO NO TANTO

17.42 UNA BUENA MENTIRA

19.44 NOVIA FUGITIVA

22.00 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

TNT

02.44 MASACRE EN

LA CÁRCEL 13

06.00 CBGB

07.13 COYOTE UGLY

08.59 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

11.06 EN EL BOSQUE

13.22 LA FAMILIA DEL FUTURO

15.02 LA MONTAÑA EMBRUJADA

16.54 FOCUS. MAESTROS

DE LA ESTAFA

18.56 TROYA

22.00 FURIA DE TITANES 2

23.53 ROSARIO TIJERAS

00.48 ANACONDA 4.

RASTRO DE SANGRE

TCM

00.11 PANDILLAS DE NUEVA YORK

03.09 PANDILLA SALVAJE, LA

05.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

06.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.40 LA NIÑERA

08.05 LA NIÑERA

08.30 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

10.10 LA NIÑERA

10.35 LA NIÑERA

11.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

11.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT

14.09 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

16.01 JACK

18.06 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

19.48 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

22.00 EL 6º DÍA

SPACE

00:06 SNIPER: FUEGO OCULTO

02:07 ROMPIENDO LAS REGLAS 3

03:54 MATAR O MORIR

06:00 LOS SOLDADOS DE HIELO

07:59 CÓDIGO DE FAMILIA

10:31 EL FANÁTICO

12:51 RED TAILS

15:12 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL

17:29 ATRACCIÓN PELIGROSA

19:55 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

22:00 LA ROCA


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 18, “THE BROTHERS”, FESTEJANDO SUS 49 AÑOS CON LA

MÚSICA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN

“CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA

PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES

DE ENTRADAS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “LA USHUTA GASTADA” EN

LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR MAURO AGUILAR, UKI CEJAS,

HÉCTOR PONCE, NAZARENO ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.

ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ

(MITRE 172)

+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS

CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A NIÑOS Y

ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

CARTELERA VÁLIDA

ÚNICAMENTE PARA HOY

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

17/05 - 21:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D): ESTRENO

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

17/05 - 17:00 (Cast) 17:40 (Cast) 19:30

(Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Sub) 22:30

(Sub)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

17/05 - 17:00 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

17/05 - 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

17/05 -18:00 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17/05 - 16:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOSCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

17/05 -22:40 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

17/05 -21:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

ESTRENO

COMEDIA -SÁTIRA

CASTELLANO 2D: 16:40 - 18:20 -

19:40 - 20:50 - 22:40 - 23:20

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

AVENTURA-ACCIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:00 - 20:00* -

23:00

CASTELLANO 2D: 16:00 SOLO JUEVES

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

*EXCEPTO JUEVES

VENTA ANTICIPADA

HAN SOLO

ESTRENO 24-05

 
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