Quimsa y Argentino de Junín ganaron en la jornada inaugural

17/05/2018 -

Quimsa y Argentino de Junín ganaron sus respectivos encuentros en la jornada inaugural del Final Four del Tour 3x3, que se juega en el estadio Ciudad.

En el primer turno, la Fusión, con Juan Cruz Burgos, Tomás Allende, Gabriel Mendez Da Silva y Franco Ferraria, venció a Bahía Básquet por 21 a 14.

A continuación, Argentino de Junín derrotó a Atenas de Córdoba por 21 a 20.

Al cierre de esta edición, estaban jugando Quimsa y Atenas, por la segunda jornada.

Esta noche se jugarán los tres restantes encuentros: Quimsa vs. Argentino de Junín, Bahía Básquet vs. Atenas y Bahía Básquet vs. Argentino de Junín.