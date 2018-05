Un fin de semana con varios partidos del Torneo Apertura

17/05/2018 -

El rugby local tendrá una nutrida agenda este fin de semana. Habrá encuentros por las zonas Campeonato, Desarrollo e Interior del Torneo Apertura, además de amistosos de juveniles y encuentros infantiles y femeninos en el interior de la provincia.

Sin dudas, el foco de atención principal estará puesto en la segunda fecha de la fase decisiva de la Zona Campeonato, que se jugará de manera íntegra el sábado con los duelos entre Old Lions A vs. Santiago Rugby A, Old Lions B vs. Santiago Rugby B y Lawn Tennis A vs. Lawn Tennis B.

Lawn Tennis B y Old Lions A arrancaron ganando y de acuerdo con los resultados que se den en esta fecha se empezarán a perfilar los candidatos al título.

En tanto por la Zona Desarrollo, entre sábado y domingo se completará la primera fecha de esta segunda fase, con los partidos entre Añatuya vs. Olímpico A y Fernández RC vs. Olímpico B, ambos suspendidos el pasado fin de semana debido a la celebración religiosa en Mailín.

Zona Interior

Las zonas Interior 1 y 2 también tendrán actividad ambos días. Por la Zona Interior 1, Termas recibirá a Old Lions C, en tanto que por la Zona Interior también se jugarán los partidos postergados la semana pasada entre Sanavirones de Bandera y Campo Gallo y Tintina frente a Juríes.

Finalmente el domingo en Nueva Esperanza y Añatuya habrá encuentros infantiles de desarrollo, en tanto que también en Añatuya se jugará el segundo encuentro femenino.