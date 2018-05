17/05/2018 -

Gastón Crusitta, el puntero del campeonato de Top Race Series, consiguió el anhelado primer triunfo de la temporada con el SDE Competición en el autódromo de San Juan.

Tras disfrutar en lo más alto del podio, el piloto bonaerense comentó: "Estoy muy feliz por esta victoria, se negó mucho en estas competencias. La victoria llegó en un momento perfecto, porque me permite para tomar ventaja en el campeonato. Ahora hay que seguir por este camino. Estoy muy agradecido al SDE Competición, a la familia Trungelliti y a los sponsors, sin ellos y su apoyo, no podríamos festejar este triunfo".

Crusitta dio mayores detalles de su actuación. "A la hora de buscar la pole hice dos intentos. En la segunda vuelta fui al límite, pude bajar el registro y llevarme la tercera pole position en cuatro fechas, además de un punto más para el campeonato", explicó.

"Las primeras vueltas fueron muy duras. Con Franco De Benedictis nos chapeamos mucho. Primero él me pasó con una muy buena maniobra, después yo lo superé. En el sector del rulo iba más rápido que él. Si bien decidí intentar mucho al principio, cuando nos alejamos del resto del pelotón intenté bien la maniobra que me permitió pasarlo. Eso me permitió hacer una carrera más tranquila", señaló feliz.