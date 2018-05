José Luis Espert: "Los privados, entre la devaluación y la inflación, se funden"

Fotos José Luis Espert destacó que se frenó una situación crítica.

17/05/2018 -

El economista José Luis Espert celebró que el Gobierno nacional lograra frenar la crisis cambiaria al reconocer que "estábamos ante una situación crítica", aunque advirtió que "el sector privado entre la inflación, devaluación y la tasa monumental, se funde".

"Estábamos en una situación crítica, fue bueno que la crisis no escalara y no avanzara. Eso sin dudas es una buena noticia que la crisis no haya seguido avanzando", remarcó.

Espert consideró que "es bueno que el dólar haya parado de subir y que el Gobierno haya hecho una colocación de deuda".

"Es mejor que la crisis no haya escalado más, espero que no se pierda la perspectiva de lo que se debe hacer. Ahora en el corazón de la política fiscal y monetaria estamos prácticamente como a finales de 2015".

Espert advirtió que "si los desequilibrios no se corrigen, a la larga esos desequilibrios van a traer problemas".

"Los desequilibrios van a ser extremadamente costosos para Macri y para la sociedad", alertó y cuestionó que todavía "no se sabe la onda expansiva que tuvo la crisis".

Y agregó: "No hacer las cosas que hay que hacer tiene consecuencias. Hay que evangelizar en el corto plazo. Se pagan ajustes, se pagan costos y los pagan los que no los tienen que pagar".

"Argentina tiene un tamaño del Estado impagable", reiteró.