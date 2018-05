Pedido al Congreso

17/05/2018 -

Al referirse al tema de las tarifas de los servicios energéticos, el Presidente le pidió al Congreso que sea "responsable", y dijo estar abierto al diálogo, aunque no descartó que vaya a vetar la ley aprobada en Diputados y que aún debe pasar por el Senado. "Quién más que yo querría no tener que aumentar las tarifas", aseveró, "pero esto es lo que vale la energía. Es mentira que todos estos años que no pagamos lo que valía la energía no lo pagó nadie, ¡lo pagamos todos, perdiendo las reservas, teniendo que importar energía, teniendo que endeudarnos!", enfatizó.

"Estas tarifas no son carísimas, pagamos hasta un tercio de lo que pagan nuestros hermanos en países limítrofes. Tenemos que mejorar los niveles de consumo, estamos consumiendo más que los uruguayos, ahí tenemos mucho para mejorar, si reducimos el consumo, siendo inteligentes, solidarios, van a bajar las facturas", explicó.