Surgieron súbitas tensiones y peligra la reunión Trump-Kim

¿SE CANCELA? En un giro sorpresivo, el norcoreano Kim Jong-un (izq.) podría cancelar la cumbre con Trump.

17/05/2018 -

WASHINGTON, Estados Unidos. La cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte quedó aún más en el aire luego de que el régimen comunista amenazara sin rodeos con cancelar el encuentro y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, respondiera con un "veremos qué sucede" y ratificara su meta de lograr la desnuclearización del país comunista.

En un comunicado, el vicecanciller norcoreano dijo que el gobierno del líder Kim Jong-un no estaba interesado en un encuentro que tenga cómo único objetivo forzar su desnuclearización "unilateral", poniendo abrupto fin a semanas de amistosos gestos diplomáticos entre dos países que son rivales históricos.

Horas después, Trump se mostró cauto y algo evasivo, y dijo que su gobierno no había recibido ninguna notificación oficial norcoreana sobre un cambio de planes respecto de la cumbre, prevista para el 12 de junio en Singapur.

"No hay ninguna decisión. No nos han notificado en absoluto, tendremos que ver. No hemos visto nada, no hemos oído nada. Veremos qué sucede" con la cumbre, dijo Trump.

Consultado si planeaba insistir en la desnuclearización de Corea del Norte en su reunión con Kim, Trump respondió: "Sí".

El sorpresivo giro de Corea del Norte llegó horas después de que el país suspendiera repentinamente un encuentro de alto nivel con funcionarios de Corea del Sur, en protesta por ejercicios militares de EE.UU. y surcoreanos.

El anuncio se acompañó de una alusión a su posible impacto en los planes de celebrar la cumbre con Trump, pero la amenaza velada se convirtió luego en amenaza concreta.

"Si Estados Unidos está tratando de arrinconarnos para forzar nuestro abandono nuclear de manera unilateral, ya no estaremos interesados en el diálogo y tan sólo podemos reconsiderar nuestra predisposición de cara a la cumbre", dijo el vicecanciller Kim Kye-gwan.

