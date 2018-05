La oposición pide no reconocer los comicios

Fotos TENSIÓN. Opositores exigen que se anulen las elecciones.

CARACAS, Venezuela. Decenas de opositores atendieron a la invitación del Frente Amplio Venezuela Libre de marchar hasta la sede para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a la Unión Europea (UE) no reconocer la elección presidencial del próximo domingo.

Los manifestantes marcharon por Caracas hasta la sede de la OEA para entregar un documento en el que se denuncia como "fraudulenta" la convocatoria a las urnas, en el que no participará el antichavismo y llamó a la abstención.

La portavoz opositora Delsa Solórzano dijo ante periodistas que solicitaron a los países miembros de la OEA "que se pronuncien de inmediato" para pedir la suspensión de la contienda en la que el presidente, Nicolás Maduro, espera ser reelegido. "Visto que la UE ya declaró que éste no es un proceso electoral (pedimos) que en caso de que no se suspenda, no se reconozcan los resultados", prosiguió.