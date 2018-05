Las dudas que existen en la familia sobre la fecha en que nació "El Rey"

17/05/2018 -

En el homenaje que le hicieron en el CCK, "Palito" ocupó el centro del escenario para recordar anécdotas de su vida en su pueblo tucumano Lules y arrancó sonrisas con su historia sobre las dudas que existen en su familia sobre su fecha de nacimiento.

"Mi mamá decía que nací un 17 de febrero, mi viejo siempre me dijo que el 27 de febrero, pero me anotaron el 8 de marzo, porque fue cuando pudieron ir a un Registro Civil de un pueblo cercano a anotarme. Así que hace años que estamos con el 8 de marzo", narró el ex gobernador tucumano.

"Palito" también contó una conversación que había tenido un par de horas antes con su hijo Luis que está presentando en el prestigioso Festival de Cine de Cannes, su película "El Ángel" inspirada en la figura del sangriento asesino argentino Carlos Robledo Puch. En esos momentos, el tucumano dejó de lado su costado más duro para mostrar el orgullo que siente por sus hijos.

Con Palito presente junto a su esposa Evangelina Salazar, sus hijos Sebastián, Julieta, Emanuel y Rosario y sus nietos, Ortega participó del show que se constituyó en una actividad previa a la entrega de los premios Carlos Gardel que se realizará el 29 de mayo en el mismo Centro Cultural.