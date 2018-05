17/05/2018 -

Más allá de romper la cuarta pared (contacto directo con el público), ¿qué recoge del teatro?

Hay una convocatoria con la gente. Por ejemplo, en "Entre nosotros" ponemos unos videos maravillosos de ganadas y perdidas, de personajes que he conocido, de películas que he filmado, de momentos de vida que son interesantes. La gente se convoca con lo que te quiere y con el espíritu de pensar como sos, tal vez de otra manera. Mi imagen es una imagen, el que no me conoce mucho, un poco distante. Yo creo que no ahora. Antes, cuando era chica una imagen un poco distante. Como no hacía televisión. La televisión es lo que te hace cotidiana. Nunca hice mucha. Hice cosas muy serias y muy lindas, especialmente con Alejandro Doria.