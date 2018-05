Borges y la relación con su papá: "Hicimos las pases, pero me costó mucho el arranque"

17/05/2018 -

Graciela Borges, la "Gran dama del cine argentino", regresará a la pantalla grande el próximo 30 de agosto cuando se estrene "La Quietud", donde fue dirigida por Pablo Trapero.

Además, se prepara para ponerse bajo las órdenes de Juan José Campanella, para protagonizar la remake de "Los muchachos de antes no usaban arsénico".

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, la prestigiosa actriz abrió su corazón para hablar de cómo fue la relación con sus padres, los directores que la dirigieron y su incursión en el teatro.

¿Qué dijeron sus padres cuando decidió ser actriz?

Mi madre estaba contenta y mi padre nada, como se supo. No, no estaba contento. Después prescribió esto. Así que no quiero no decir cosas que sean amables acerca de él. Finalmente hicimos las pase, pero me costó mucho el arranque.

¿Tuvo que procesar mucho?

Procesé porque le dediqué muchas películas que creí, por lo menos, no sé hasta ahora cuántas las vio o no. Yo le dediqué películas a mi viejo. Le dediqué ‘Heroínas’ y a partir de ésa, muchas pensando cuando las hacía si papá las habrá visto. Mis hermanos, que eran chicos, me decían que sí.

¿Qué significa el cine para usted que es una gran referente de este arte en la Argentina?

Es difícil explicar cosas que uno vive, pero que yo no podría soslayar así como yo no puedo dejar de leer o de oír música. El cine tiene la grandiosidad de ser un espejo que nos refleja. Entonces, para mí, el cine es el amor eterno. Uno puede hacer una película hoy y pasan diez años y, por ejemplo, yo me acuerdo que me había pasado el día que estaba haciendo tal escena. Además de ser un arte, el cine está presente en la vida. He tenido mucha suerte en el cine. Entonces, es mi hábitat.

A usted la dirigieron realizadores emblemáticos del cine argentino, digo Hugo del Carril, Leopoldo Torres Nilson y Leonardo Favio, entre otros.

A ellos los recuerdo con muchísimo amor. Yo tuve con ellos una relación enorme. Torres Nilson me enseñó a amar a la cámara, a saber que la cámara es algo que me tiene que buscar el alma y la mirada; entonces, que tengo que tener verdad en esa mirada, en esa sonrisa, a sacar el alma por los ojos. Era una persona muy minuciosa en eso y que daba grandes estados de ánimo. Tenía una delicadeza increíble. Era muy chica cuando empecé. Cuando hice ‘Fin de fiesta’ yo tenía 15 años. Ese es Nilson. Hugo del Carril, fue un juego porque yo tenía 14 años cuando filmé con él. Nadie puede ser grande, a los 14 años, como actriz. Es decir, nadie es actriz a los 14 años porque actriz se es cuando alguien tiene dimensión de la palabra y eso ocurre después de los 20 años. Era otra conciencia. En cuanto a Leonardo Favio, era un hombre estupendo, con una sonrisa increíble, un peronista de ley como lo fue Leonardo. Una persona divina. Me acuerdo, por ejemplo, lo llevaba a Gilda Louseck, que tenía cinco años más que yo y que era su novia; entonces, a mí, todo esto me parecía deslumbrante. Favio era enorme porque tenía un enorme amor por sus personajes. A personajes de almas oscuras, Favio les ponía amor y perdón. Era impresionante. Volví a ver ‘El Dependiente’ y me di cuenta por qué en Europa la consideran una de las veinte mejores películas de todos los tiempos.

Con diferentes estéticas y conceptos, también fue dirigida por Raúl de la Torre, Lucrecia Martel, Marcos Carnevale y Daniel Burman.

Hubo grandes personajes en mi historia, entre ellos Raúl de la Torre, con quien hice muchos filmes. Era formidable. Tenía la escuela del periodismo, bellas artes y había hecho muchos comerciales. Sus imágenes tenían una pureza increíble. Yo hice con él filmes formidables como "Pobre mariposa", el que más me gustó; "Pubis angelical", con la música del gran Charly; "El infierno tan temido". Con Lucrecia Martel hice "La Ciénaga", un filme que estuvo entre los diez mejores del mundo. Después llegaron Marcos Carnevale, con quien hice "Viudas", una película que yo adoro; Burman, con quien hice "Dos Hermanos". Me siento bendecida por todo lo que me pasa. Estoy feliz de haber trabajado también con Pablo Trapero y próximamente con Juan José Campanella.

Ha hecho películas de gran contenido social, como las que filmó con Lucas De mare, y otras que hablan de la existencia misma, como ‘El espejo de los otros’. ¿Hay un tema en especial que la desvela o le interesa tratar todos los temas?

No. A mí me gusta todo lo que no conozco. Como he hecho muchos filmes, cuando me llega una historia nueva, en un personaje que yo no sé cómo realizarlo o que no conozco bien esa historia, lo que desconozco es muy atractivo porque es la creatividad, porque si hiciera todo el tiempo "Crónica de una señora", de los años 2000 a ahora, no sería difícil sino que sería atractivo, pero no sería emocionante para mi creatividad. Lo que me gusta es lo que desconozco. Hay una frase, que es de Antonio Machado, que quiero contarte por qué es lo que yo creo que es: "‘Lo único que recuerdo es la emoción de las cosas"’. Es lo que me refleja. No me acuerdo en su totalidad el primer Festival Internacional de Cine de Cannes que fui a recibir mi premio, pero recuerdo qué gente vi y que me emocionó y qué maestría recibí.