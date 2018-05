Fotos Mario Götze, el verdugo de Argentina que Löw dejó sin Mundial

En la Argentina podría representar polémico imaginar que un jugador que fue determinante para obtener una Copa del Mundo pueda quedar afuera en la cita ecuménica siguiente.

Pero la ecuación no aplica en todas partes, porque en Alemania se anunció la nómina preliminar para Rusia 2018 y el nombre de Mario Götze, el verdugo del equipo de Alejandro Sabella en Brasil 2014, no fue seleccionado por el entrenador Joachim Löw.

Sin demasiados complejos, el técnico explicó: "Vimos que no fue su temporada, no tuvo un nivel acorde con su calidad. Creo que tiene una calidad inmensa y lo ha demostrado, pero no estuvo en ese nivel".

En Bayern Münich, tuvo una etapa casi ideal con 15 goles en 48 partidos, en la temporada 2014-15. Pero en la siguiente apenas participó en 21 partidos.

Pero en 2016, las cosas no mejoraron para él y arrancó la lucha contra su físico. En febrero de 2017, un problema de metabolismo que lo tuvo de baja en forma indefinida significó la primera alarma. En Alemania le tomaron fotos que lo mostraban con varios kilos de más, pero a los días se entendió qué pasaba con el talentoso alemán y lo ayudaron a curarse

Le llevó más de siete meses resolver el trastorno metabólico que lo hacía engordar, pese a su actividad física y las dieta que le sugerían. Volvió a jugar en septiembre de 2017 en un duelo de Champions entre Borussia y Tottenham.

Y como si fuera poco, volvió a jugar un par de semanas después y cuando comenzaba a tomar ritmo y a recuperar su mejor nivel una lesión en el tobillo lo dejó afuera unas seis semanas. Borussia Dortmund confirmó que Götze tenía una rotura parcial en los ligamentos del tobillo derecho. Recién pudo reaparecer a comienzos de 2018, pero sin rastros de aquel chico que en 2009, con 17 años, deslumbraba por su talento en Dortmund.

Una lucha compleja que dejó al verdugo de la Argentina sin su segunda Copa del Mundo; un talento que atraviesa una etapa de oscuridad. Löw fue concreto en su mirada y no hubo histerias: Götze no está a nivel y no tiene su lugar en Rusia 2018. Así de frío y concreto.