Los mensajes suicidas que publicó el joven que apareció muerto en el Monumental

La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de un hincha de River en el Monumental, causó sorpresa y misterio el pasado martes.

Ayer, surgió la hipótesis de un posible suicidio o accidente, cuando la víctima, identificada como Julián Barrionuevo, quiso saltar desde una de las Tribunas. Y esta versión estaría respaldada por varios mensajes en las redes sociales, en los que el joven manifestaba su deseo de no vivir más.

"Juro que daría cualquier cosa por morirme. No tengo más ganas de vivir. No quiero seguir en esta vida de mierda. Me sale todo mal. Lo único que quiero es morirme y que se vaya todo a la mierda", expresó el hincha de River, tiempo atrás.

Otros escritos fueron: "Quiero irme bien lejos por un tiempo", "Todo siempre empeora para mí", "Quiero dormir y no despertarme más", "Me odio".

Por el momento todo es materia de investigación. El club se puso a disposición de la Fiscalía para colaborar en la causa.