Papu Gómez: "La estoy pasando como el orto por Biglia"

Fotos Papu Gómez.

Hoy 19:31 -

Alejandro Gómez rompió el silencio y habló por primera vez luego de la polémica jugada que protagonizó con Lucas Biglia, en la que el mediocampista central, quien volvía de una lesión, debió abandonar la cancha.

"La estoy pasando como el orto por Lucas; que cualquiera salga a decir que soy un mala leche, que lo hice porque no estaba en la lista...dicen cualquier barbaridad", aseguró Papu, quien dijo estar "un poco cansado del tema".

"Fue un hecho desafortunado entre dos argentinos. Fui a buscar la pelota muy alta y mi manera de saltar es siempre esa... yo me como mil rodillazos, me ha pasado con el Flaco Fazio, y no hay mala intención", explicó Gómez sobre la jugada. Además, añadió que no se dio cuenta que el otro jugador era Biglia: "No ando mirando si es argentino, turco, venezolano o uruguayo".

"Entiendo la calentura de Biglia porque él se estaba rehabilitando de la lesión y seguramente quería demostrar que podía estar en la Selección y podía jugar", concluyó.