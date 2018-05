Se completa la fecha 12 del Apertura

18/05/2018 -

Con varios juegos se completará esta noche la fecha 12 del Apertura que organiza la Capitalina.

El programa es el siguiente: desde las 18, Lawn Tennis vs. Atamisqui, en Infantiles y Cadetes; 20.15, Tiro Federal vs. Sportivo Colón, en Cadetes y Mayores, y Huracán vs. Juventud, en Cadetes y Mayores; 20.30, Belgrano Verde vs. Red Star, en Infantiles y Juveniles, y Olímpico Negro vs. Olímpico Blanco, en Infantiles.

De la programación se destaca el clásico entre Huracán y Juventud, en Mayores.