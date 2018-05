Fotos Montero: "El grupo humano es increíble, somos muy amigos"

José Montero fue decisivo tanto en la final como en la semifinal y fue elegido MVP del Final Four. "La verdad que en este momento no me interesa saber cuántos puntos he hecho, cuántos rebotes ni nada. El grupo humano es increíble. Somos muy amigos afuera de la cancha. Creo que eso también nos ha llevado a ser campeones. Es una felicidad enorme", comentó el escolta santiagueño al término del partido. Consultado por el trámite del juego, explicó: "No teníamos presión por jugar de local. Sabíamos que ellos eran un gran equipo y podía pasar lo que pasó en el arranque. Nosotros no hemos empezado bien el juego y creo que eso los ha beneficiado a ellos. En el segundo nos hemos acomodado, creo que nos han hecho 10 puntos nada más, hemos hecho una defensa increíble y eso nos ha llevado a abrir un poco más el juego. Aparte, agarrar los rebotes defensivos y salir corriendo, que es lo que mejor hacemos". Montero destacó, además, el esfuerzo realizado por el plantel. "Hay que disfrutar. Esto nos merecemos todos y estamos muy contentos por haberlo logrado. Nos hemos sacrificado mucho, hemos entrenado mucho todos. Los chicos se lo merecían", indicó. Por último, agradeció el apoyo de su familia y mencionó a otros clubes en los que desarrolló su carrera deportiva: Central de San Javier, Atenas de La Plata y Oberá de Misiones.