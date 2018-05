La confesión del empresario gastronómico que intentó cobrar una pensión trucha

18/05/2018 -

Entre las importantes revelaciones que van surgiendo del expediente judicial por la estafa millonaria a la Anses, se conoció que un conocido empresario gastronómico local, Ángel Marcial Jawahar, admitió que le fue ofrecida una pensión trucha. La propuesta le llegó de Cecilio Ibáñez, señalado por los investigadores como el gestor y cobrador de la banda de la Anses que otorgaba ilegalmente pensiones derivadas a personas que se "casaban" con jubilados fallecidos. Este empresario fue procesado sin prisión preventiva por defraudación en prejuicio de la Administración Pública y falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados, en grado de tentativa. También, recibió un embargo de $ 600 mil por parte del juez Molinari. De acuerdo con el expediente, en su declaración indagatoria, Jawahar confesó que hace dos años conoció a Cecilio Ibáñez ya que este tenía una "moto pistera" al igual que él. Fue a través de esa pasión por las motos que se estableció una especie de vínculo entre ambos. Se fue generando una confianza tal en el trato que en una charla Ibáñez le ofreció "si no quería una pensión graciable de esas que otorga la Anses". Dijo que después de esa conversación pasó el tiempo y no tocaron más el tema, hasta que en otro encuentro Ibáñez "volvió a tocar el tema insistentemente", diciéndole que sólo con una copia del DNI se obtenía, y que él averiguaría con sus contactos si con eso solo se podría. El empresario recordó que en agosto del año pasado, Ibáñez se presentó en su oficina para pedirle $ 150 mil que era lo que se necesitaba "para iniciar el trámite y que eso le pedían a él". La respuesta del comerciante gastronómico fue una negativa, aseguró ante los investigadores. También manifestó que no recordaba haber firmado solicitud de pensión u otro beneficio. Sin embargo, los investigadores tenían un as bajo la manga y le mostraron el expediente administrativo de Anses por una pensión derivada donde aparecían sus firmas. Terminó por admitir que eran suyas. Pero el empresario aseveró que no recordaba cuándo firmó esos papeles, ni si Ibáñez le había llevado los formularios para que estampe su firma. Esgrimió que siempre estaba firmando formularios por los empleados que tiene en su actividad comercial. Sus explicaciones no convencieron al fiscal Pedro Simón ni al juez federal Guillermo Molinari que finalmente lo procesó.