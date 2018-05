Fotos "Me tiró sobre la cama y agarró una tijera, pensé que me la iba a clavar, pero me cortó el pelo"

18/05/2018 -

Cansada del maltrato verbal, psicológico y físico que recibió por parte de su pareja, una mujer decidió dar a conocer su calvario y pedir ayuda a la Justicia, porque teme por su vida y la de sus hijos: dos pequeños de 3 y 5 años. "Es celoso, manipulador, agresivo", fueron las primeras palabras que utilizó Laura Quiñónez para contar el drama que vive desde el año 2015 cuando los sucesos se tornaron más violentos y él comenzó a consumir sustancias. "Los episodios vienen desde hace mucho tiempo. Es un tipo controlador, frío. Tenía que darle mi contraseña del Facebook, él decidía de quién podía ser amiga; controlaba los llamados, cuánto tiempo había hablado", manifestó la víctima. Incidente Laura reveló que el último ataque se produjo cuando el acusado, preso de esos supuestos celos enfermizos, "comenzó a gritarme y me pedía que le diga con quién salgo. Yo le decía que no salía con nadie". Más tarde sostuvo que la agresión sobrevino cuando "me agarró del pelo, me golpeó, me rompió la tele". No conforme con ello "me agarró del cuello, me llevó a la pieza y comenzó a ahorcarme. Me exigía que le diga quién era el tipo con el que salía. Tomó una tijera y pensé que me la iba a clavar, pero me corto el pelo mientras repetía que le diga con quién más estaba viéndome". Gravedad La joven madre sostuvo que la actitud de su ex empeoró cuando comenzó a consumir sustancias tóxicas. "Les dijo a mis hijos que yo los voy a abandonar. Ayer quedó en libertad, tiene condiciones, pero tengo miedo. Se llevó mi plata, mi documentación. Mis hijos no son una extensión mía. Si él tiene un problema conmigo, con ellos que no se meta, porque la nena tiene tres años y medio y el otro cinco y son víctimas". Laura teme no sólo por su vida y bienestar, sino también por la de sus hijos. "Pido a la Justicia que piense en mis hijos".