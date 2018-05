Undécima fecha en el Torneo de Honor

Fotos PROTAGONISTAS. La categoría 20 de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas es una de las que más público congrega en las canchas.

18/05/2018 -

Mañana se jugará la undécima fecha del Torneo de Honor de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas, en los horarios de las 15.30 y 17 (14.45, 15.45 y 17.15 en canchas de tres turnos).

En C. Lugones: C. Lugones vs. Hual Club (34) y C. Lugones vs. Def. 9 de Julio (45). En San José: Los Cardones vs. Belgrano (34) y Los Cardones vs. Central Norte B (40). En Tapizados Acuña: Indep. B vs. Los Simpsons (40) y Fénix FC vs. Pablito FC (34). En Arg. del Norte: Dos Leones vs. Arg. del Norte (20), Arg. del Norte vs. Irma FC (34) y Arg. del Norte vs. Palermo (40). En El Cholo: Laprida FC vs. Dep. Alem (20) y Las Palomas vs. Las Palmas (34). En Paraíso: San Javier vs. El Polear (40) y Paraíso vs. Indep. (34). En River Plate: River vs. Río Dulce (20), River vs. Arg. del Sur (34) y River Plate vs. Bº Central Argentino (40). En Dep. Alem: Dep. Alem vs. IV Centenario FC (34) y Dep. Alem vs. Polirrubros DG (45). En Alto Verde: Alto Verde vs. Villa Suaya (34) y Alto Verde vs. Besares (40). En Bº Independencia: Bº Indep. vs. Las Palmas (20), Indep. vs. Def. Los Lagos (40) y Hual Club vs. Indep. (45). En Zahuy FC: Zahuy FC vs. Villa Suaya (34) y Bº Gorrini vs. Dep. Alem (40). En Produnoa 1: Def. Pompeya vs. La Granja FC (20) y Produnoa vs. Soler FC (40.

En Río Dulce: Río Dulce B vs. 25 de Mayo (20), Produnoa vs. Bº Salido (20) y Río Dulce vs. Diablos Rojos (45). En San Juan: San Juan vs. San Isidro (45) y San Juan vs. Las Palmas (50). En Pque. Municipal: Pque. FC vs. Alto Verde (20) y Soler vs. Def. Pompeya (50). En San Lorenzo: Soler FC vs. Villa Inés (20) y Cable Express vs. Sarmiento (50). En Arist. del Valle: Finca de Ramos vs. Quilmes (20) y Arist. del Valle vs. CS Avenida (50). En Tramo 16: Dep. Dani vs. Central Norte (20) y Credenciales NOA vs. Villa Raquel (50). En San Isidro: San Isidro vs. Unión Obrera (50) y San Isidro B vs. Kiosco Isa FC (50). En Villa Suaya: Villa Suaya vs. Belgrano (20) y Villa Suaya vs. Irma FC B (50). En 17 de Octubre: 14, T. Yamila vs. 25 de Mayo (34). En La Lechera: 15.30, Dep. Manuel Belgrano vs. Ferretería Ovejero FC (34).

En Villa Inés: 15.30, Taller Tévez FC vs. Villa Nueva (34). En Villa Unión 2: 17, Villa Unión vs. El Cruce FC (34). En Avenida: 15.30, Real Avenida vs. Quilmes (34). En Dep. Rincón: 17, Dep. Rincón FC vs. Bº Salido (34). En Amp. 25 de Mayo: 15.30, La 23 vs. 12 de Octubre (34). En La Higuera: 16, La Higuera vs. Def. de Dany (34). En 25 de Mayo: 15.30, 25 de Mayo vs. 12 de Octubre (40). En El Polear: 17, Chacarita vs. C. Lugones (40). En Central Norte: 15.30, Central Norte vs. Belgrano (40). En SEC: 15, Villa Unión vs. Hual Club (40). En Rentas: 17, Dep. Walter vs. Dep. M. Belgrano (45). En Indep. El Simbolar: 17, Italiano vs. La Fraternidad (45). En Hual Club: 17, Hual Club B vs. Arg. del Norte (45). En Produnoa 2: 15.30, Platense vs. Besares (45). En Chacarita: 17, Chacarita vs. Paraíso (45). En Amp. Paraíso: 17, Los Lagos vs. 25 de Mayo (45). En El Cruce: 17, El Cruce vs. Arg. del Norte (50). En Güemes: 17, Güemes vs. A. Bandeños (50). En San Andrés: 15.30, San Andrés vs. Hual Club (50). En E. El Simbolar: 17, Quilmes vs. El Polear (50). En Def. de Vilmer: 17, Indep. Media Flor vs. Agua y Energía (50). En Irma FC: 15.30, Irma FC vs. Los Simios (20). En V. Margarita: 14.30, V. Margarita FC vs. San Isidro (20).

COPA CYAC

El Torneo Preparación de la Copa Cyac proseguirá mañana con su fecha once, desde las 14.15 (canchas de tres partidos) y 14.30 (canchas de dos).

En Súper Liga 1: Güemes Sport vs. San José (L) y El Clásico vs. Choferes (45). En Súper Liga 2: Sarmiento vs. La Posadas (J) y Los Amigos vs. 100 % Bandeño (40). En Súper Liga 3: El Rejunte vs. Imer Cuervos (L) y Chacarita vs. PVC Banda (50). En Súper Liga 4: Loma FC vs. Las Heras (J) y P. Max Mar vs. Sp. Servicios (40). En Súper Liga 5: Bioquímicos vs. Sutiaga (L) y Bioq. vs. Choya (40). En Súper Liga 6: Alvi vs. Los Maestros (40) y Galácticos vs. E. Roja (40). En Pichones 3: Galácticos vs. La Congreso (L) y Yanda vs. Unse Exacta (45). En Pichones 4: Necochea vs. Industria (J) y Alte. Brown vs. Industria (L). En Bioquímicos: Bioq. vs. El Fortín (45) y Bioq. vs. Dr. Obrero (50). En Atsa 2: Adi Salud vs. Pasaje Oeste (L) y Quirófano vs. D. Lealcito (50). En Alumni: Quilmes vs. Gremio Judicial (L) y Anestesia vs. Los Amigos (45). En Sivipse: Cyac Sgo. vs. Arquitectos (50), Sivipse vs. Caja Unse (45) y Sivipse vs. Amigos de Termas (50). En Palermo (LB): Milan vs. Sp. Garupá (L) y Sarmiento vs. Marm. del Valle (45). En Rubia Moreno (LB): El Porvenir vs. Sanatorio Norte (40) y Puerto Nuevo vs. Met. Dorrego (40). En Los Molina (LB): Banfield vs. La 40 (40) y Laser FC vs. La Bomba (50). En Ingenieros: Ingenieros vs. Ingenieros A FC (50). En San Martín (Los Pereyra): Villa Robles vs. J. Newbery (45) y Amigos de Beltrán vs. Telefónicos (50). En Obras Sanitarias: Red Star Abogados vs. San Esteban (45) y O. Sanitarias vs. Abogados (50). En Abogados 1: Abogados vs. Apunse (L) y Abogados Topos vs. Huaico Hondo (L). En Abogados 3: Abogados vs. Médicos Rebeldes (45) y Cuervos Max vs. CSD Menéndez (45). En Médicos: Médicos vs. Yanda FC (40) y Médicos vs. Copse (50). En Copse: 15, Copse vs. Amigos del Fútbol (L). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Hormiga Paz (40) y Gremio Judicial vs. Ingenieros (45). En UTA 1: 15.30, UTA FC vs. Echeverría (L) y UTA FC vs. Mijovi (40). En Contadores: Contadores vs. Mago Repuestos (50), Contadores vs. Potencia Diesel (45) y Ciencias Económicas vs. Reg. Valentina (45). En UPCN 2: Los Sosa vs. Stuttgart (Jrs.), La Eskina vs. Bº Sarmiento (Jrs.) y Radio Taxi Rojo vs. Autonomía FC (L).

CLÁSICOS BARRIALES

Desde las 15 se jugará la fecha 16 de Clásicos Barriales del Norte.

En B. Aeropuerto, Ruta Uno vs. Mojones (20); Peti FC vs. Carne Los Amigo (20) y Ruta Uno FC vs. El Sexto Pasaje (30). En Mal Paso, Los Pibe del General Paz vs. La Bañadera Jrs (20), La Banda de Memo vs. Amigo de la 18 (20) y Mal Paso vs. La Cochetti (30). En Calle 107, Hermanos Juárez vs. David FC (20); Árbol Solo vs. Villa Borges (20) y Carne Los Amigo vs. Carro Bar Chara (30).

En Morumbí de Borges, La Plaza Jrs vs. Los Pibe de Martín (20); El Seppse vs. El Vajo FC (30) y Polirubro Ailén vs. Carne La Hacienda (30). En Fondo de Borges, Borges Unidos vs. Los Pirata de la 109 (20), Petrolíder vs. Bosco III (20) y 7mo. Pasaje vs. Tarapaya (30). En Pol. Borges, Los Tenas vs. Juv de Borges (20), Rifa Tuni Jrs vs. Los Pacífico (20) y Rita Car vs. Estrella del Norte (30). En 6º Pasaje, Juv de Ampliación Borges vs. El Poli (20), Juv de Villa Borges vs. 6to. Pasaje (20) y El Fondo de Borges vs. Gas del Estado (30).

En Chañar, Verdulería Chiki vs. Estrella Jrs (20), Carlito Legui vs. Tabú FC (20) y La 203 FC vs. Rifa Tuni FC (30). En La Loma, San Esteban vs. San Martín (20), Los Calamares vs. Los Pibe del Paseo Colón (20) y Pasaje 421 FC vs. La Plaza (30). En Villa Grimanesa, Los Pibe de la 18 vs. Juv del Gas (20), La Banda de Matías Camus vs. La Barra (20) y Los Pumas vs. Calle 13 FC (30). En Autonomía, Tigre Jrs vs. Pasaje 421 Jrs (20), 1er. Pasaje vs. Salvador (20) y La Loma vs. Los 3 Amigo FC (30). En Santa Rosa, J. F. Ibarra vs. Los 3 Amigo Jrs (20), Florería Ema vs. Juv de Paseo Colón (20) y Santa Rosa FC vs. Bañadera (30). En Tarapaya, Juv. de Tarapaya vs. Panificadora Franci (20), Alma Fuerte vs. Carro Bar Chara (20) y El Vajo de Tarapaya vs. Calle 4 (30). En El Triángulo, Laureles vs. La 21 del B. Aeropuerto (20), La 23 FC vs. Barrio Colón (20), Triángulo vs. La 203 de Haico Hondo (20) y Los Peregrino vs. Emaús (20).