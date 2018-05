Jornada con agenda cargada en la UFVA

Fotos EXPECTATIVAS. La jornada de mañana por la tarde puede ser decisiva para varios torneos de las distintas ligas amateurs de la provincia.

18/05/2018 -

En el nuevo horario de las 15 se disputará mañana otra fecha del torneo de la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs.

En Los Magníficos, La Rifa de Alberto vs. Carro Ariel (45) y Feria del Newbery vs. Transporte Palito (55).

En La Guarida, El City vs. Carro Bar Chara (33) y La Rifa de Alberto vs. La Güemes (33). En Mistol, La Fusión vs. Tinglados Albarracín (40) y Tinglados Manuel vs. Villa Ángela (50). En El Mojón (Sur), Pablo VI vs. Insumatik (33) y UTA vs. Recursos Hídricos (55).

En La Zurda, Joako FC vs. Mojones (33) y Filial 23 vs. B. Sarmiento (45). En El Gringo 1, Expreso San Nicolás vs. Uthgra (40) e Indumentaria Lar vs. Villa Grimanesa (50).

En El Gringo 2, Los Peregrinos vs. Uthgra (40) y Politécnicos vs. Luz y Fuerza (55). En Dársena, Ateneo vs. Verdulería Javier (ex P. Carabajal) (33) y Racing vs. Villa Negrita (50).

En Nuevo Banco, La Güemes vs. Motos Juan (40) y Kiosco Laly vs. Bonafide (45).

En Estudiantes de Maco, Villa Alem vs. B. Tradición (40) y B. Sarmiento vs. Refi Shop (50). En Filial 23, Filial 23 vs. Los Amigos (40) e Ipvu vs. Los Amigos (45). En El Tata, UTA Decano vs. Farmacia Lavalle (33) y Despensa Las Mellis vs. Transporte Kenber (50).

En Ateneo Ej Arg, Ateneo Ej Arg vs. La Loma (40) y Stylo Gráfico vs. Villa Borges (50).

En Milan, Club de Amigos vs. Tiendas Tukis (33) y Los Magníficos vs, Villa Tranquila (50).

En Independiente de Los Cardozo, La Fortaleza vs. La Viamonte (33) y Despensa del Valle vs. Fabio Automotores (50).

En Mailín, Nueva Autonomía vs. El Triángulo (45) y Buly Motos vs. Asel (50).

En Villa Tranquila, Villa Tranquila vs. Taller Raúl Ávila (40) y Joyex vs. Colectiveros (55).

En San Esteban, Almirante Brown vs. La Católica (45) y Óptica Molinari vs. Alumni (50, final del Torneo de Verano). En Los Romanos, Los Bukis vs. Joyería Luciana (33) y Racing vs. VG Taller Sposety (45).

En Independiente (El Deán), Villa Borges vs. Taller Dany (40) e Independiente vs. Facheritos (50). En Mojones (Norte), Mojones vs. Nueva Autonomía (40) y Mojones vs. Calidad de Vida (50).

En El Millo, San Carlos vs. B. Santa Lucía (40) y Don Vicente vs. Antilo (50). En Rosario Central, 15 a 15.30 hs, Rosario Central vs. Los Fugitivos (40). En Calle 14, 16, Calle 14 vs. Los Pitufos Previsión (55). Libre, Calle 14 (45).

ASOCIACIÓN

Desde las 15 y 16.30, se jugará mañana la tercera fecha dela segunda fase del Torneo "Omar Díaz" de la Asociación de Futbolistas Amateurs.

En Asociación Nº 1: Lubricentro vs. Unse (C55, tercer y cuarto puesto) y Banco Provincia B vs. Técnicos (C55, Final). En Asociación Nº 2: Almirante Brown vs. Zanjón (C50) y Lagartos Malvinas vs. Maestros (C55). En Club Banco Provincia: Saravah vs. San Roque (C55) y Súper Colón vs. Mis Nietitos (C50).

En EL LIBERAL: Puente Alsina vs. Amigos Cacho Luna (C50) y San Carlos vs. Gimnasio Córdoba (C50). En San Lorenzo (Nueva Francia): 16.30, Loreto Unidos vs. Hotel Savoy (C50). En Gremio Municipal: Rabenar vs. Sitravice-Ipvu (C50) y Expreso San Nicolás vs. Campeones del 28 (C50). En San Isidro (Santa María): 16.30, Villa Hortencia vs. Playa 38 (C50).

LIGA DEL SUR

Mañana se disputará la penúltima fecha de la primera fase del Torneo Apertura de la Liga del Sur, que será clave en la lucha por la clasificación. Se jugará a las 14.30 y 16.30.

En Espíritu Santo, Los Pasajeros vs. San Martín (33) y La Pachanga vs. La Gaucho (40). En La Florida de Beltrán, Beltrán vs, UTA (33) y Nuevo Beltrán vs. Corralón San Esteban (40). En La Cuchilla de Fernández, 16, Taller El Amigo de Fdez vs. La Pampa (33). En Las Monjitas, La Castelli vs. Empresa La Unión (33) y San Carlos vs. Pritty FC (40). En Los Halcones 1, Indumentaria Lar vs. Super Kids (33) y La Brown Malagueña vs. Parque Sur (40).

En Gimnasia de Maquito, Barrio Cáceres vs. Villa Carolina (33) y Cioccolani vs. Villa Reconquista (40). En Ciclón de Flo res, Foecyt FC vs. San Carlos (33) y Los Santos vs. Palermo (40). En Sara Mañu FC (San Pedro), Gomería Sara Mañu vs. Alberto Rueda FC (33) y El Porvenir vs. La Joya Gramajo (40).

En El Sur de Vuelta de La Barranca, Villa Reconquista vs. La Brown (33) y Arquitectos vs. Papelería El Mundo (40). En Palermo de La Banda, 16, La Feria vs. Gomería Sara Mañu (40). En Defensores de Maco, Academia Peluq. Luis vs. Pritty FC (33) y Repuestos El Globito vs. Empresa La Unión B (40). En Villa Yocca, La Verdulería vs. Fernández (33) y RG Neumáticos vs. Gomería Santa Rita (40). En Santa María, La Gaucho vs. Repuestos El Globito (33) y Centinelas Unidos vs. San Antonio (40). En Los Pichones 2, Los Monkikis vs. Club 504 (33) y Alte. Brown vs. Zanjón (40). En Independiente de Beltrán, 16, La Fusión de Beltrán vs. Estudiantes de Ulluas (33). En San Pedro, Villa Las Delicias vs. Profesores Juniors (33) y Las Heras vs. Atlético Alianza (40).

En Vélez de Maquito, Rotisería Thiago y Zoe vs. Chacarita de Fdez (33) y Taller El Porteño vs. Sportivo Araujo (40). En Peñarol de Los Flores, Villa Antonia vs. Los Santos (33) y Villa Antonia vs. Academia y Peluq Luis (40). En París, Las Heras vs. Bobinados Iver Pereyra (33) y Paris FC vs. Agrup Martín Fierro (40). En Zanjón 1, Zanjón vs. Paris FC (33) y Expreso Lo Bruno vs. Club 504 (40).

FERNÁNDEZ

Luego del párate de la semana pasada impuesto por la festividad de Mailín, se reanudará mañana el Torneo Apertura organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad con los siguientes encuentros definitorios.

En el polideportivo municipal El Ganso, la categoría 50 jugará su última fecha donde se medirán: en cancha 1: 9 de Julio vs. Gremio y Amigos vs. La loma y en cancha 2: Bº Sur vs. Trula y Defensores de Huasi vs. Wall Mar

Los ocho equipos de la C40 que buscaran clasificar, entre ellos. los dos que deberán enfrentar a los ya clasificados de la zona ‘A’, El Gateao y Villa Elisa. En ese marco, jugarán en El Quemao: Triunfadores vs. Trula y La Loma vs. Las Américas mientras que en Barrio Sur: All Boys vs. Arsenal y Sol de América vs. Bº Sur. Libre: Wall Mar.

CÍRCULO

El domingo, desde las 9.30, se jugará la segunda fecha en el Círculo de Futbolistas Veteranos.

En El Mistol: Casa Olga vs. Vet. El Tony. En Ateneo Ej. Arg.: Ateneo Ej. Arg. vs. Abogados. En Infantería (LB): Tapiales Gemelas vs. Ima Const. En Gremio Municipal: Gremio Municipal vs. Eroplast. En Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Opinión Deportiva.