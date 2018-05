Se presentó en la casa de su ex con un bidón con nafta y amenazó con quemarla viva

Fotos INSTRUCCIÓN. La causa está siendo investigada por el equipo de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.

18/05/2018 -

Un grave caso de violencia en el seno de un hogar puso en movimiento a todo el equipo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda a cargo de la Dra. Marta Elena Ovejero, quien ordenó la detención de un sujeto.

La causa comenzó cuando una mujer se presentó una vez más ante la policía y pidió ayuda porque su pareja -quien es intensamente buscado por la policía- se presentó en su casa del barrio Los Lagos con un bidón con nafta y amenazó con quemarlos vivos.

Ante la gravedad del relato, la Fiscalía ordenó que la policía se haga presente en la casa de la mujer y monte guardia durante las 24 horas para evitar que el acusado se acerque y pueda cumplir sus amenazas.

Según se supo, el primer hecho se registró el día 14, cuando el acusado -quien no acepta la separación- llamó a la víctima para amenazarla de muerte. En ese entonces, el fiscal de turno ordenó la aprehensión del acusado, medida que no se logró cumplir ya que el sujeto huyó.

El día 15, la damnificada pidió ayuda y contó la situación que vive. El accionar de la mujer habría ofuscado al acusado, quien desde la "clandestinidad" continuaba amenazándola. Por lo que la Unidad de Violencia solicitó al menos cinco allanamientos para atraparlo.

Ese día, el sujeto se presentó en la casa de la víctima cerca de las 2 de la madrugada. Manipulaba un bidón de nafta. La escena fue advertida por la madre de la víctima y el acusado huyó al verse descubierto.

Horas más tarde la llamó por teléfono y le dijo: "No me interesa ir preso, cuando salga te voy a c... matando; no me importa si tengo que matar a mis hijos también; los voy a matar a ustedes y después me voy a matar".

La Unidad de Violencia pidió la captura del acusado, se lo declare en rebeldía y que la policía refuerce todas las medidas de seguridad en la casa de la víctima hasta tanto el sujeto sea aprehendido.