Indican que hay alzas de un 10% promedio en precios de harina, aceites, bolsas y papel higiénico

18/05/2018 -

Los precios de diferentes productos alimenticios y de higiene personal llegaron con aumento esta semana tanto a las panaderías como a los supermercados y distribuidoras, según confirmaron en la víspera desde esos diferentes rubros y canales comerciales. En primer término, el presidente y el secretario del Centro de Panaderos local Roberto Llanos y Hernán Camacho, indicaron que el precio de la bolsa de harina "no deja de aumentar". Esta semana quienes recibieron este insumo, pagaron por cada unidad de 50 kilogramos, $700 cuando hasta la semana pasada era de $620. "Los panaderos estamos muy preocupados por el aumento de la bolsa de harina y de todos los insumos. En febrero teníamos la bolsa a $320, en marzo a $450, en abril a $500 y en mayo primero en $600 y ahora en $700 y ya no nos animamos a trasladar al precio porque no hay consumo, entonces estamos recortando desde adentro de cada negocio", señaló. La última subafue de un 12%. En este sentido, agregó que "hay colegas que están suspendiendo gente, otros han despedido y estamos muy preocupados porque ha bajado mucho el consumo". A su turno, Camacho agregó que "ha aumentado el aceite, los envases de plástico, las bolsitas para el pan y las que se usan para envasar los pebetes o los panchitos, el papel que se entrega con las facturas", indicó y situó ese avance en un 30% promedio. Además, Llanos destacó que "ya no hay plazo de pago, los molinos están reduciendo toda la venta". Juan Carlos Jorge, de una distribuidora de diferentes productos como harinas, levaduras, grasas y aceites entre otros, indicó: "Siempre cuando se mueve el dólar sucede esto. La mayoría de las empresas proveedoras retocan entre un 7 y 10% los precios. La harina, por ejemplo, ahora está en un alza sin freno. A nosotros nos han subido hasta las granitas para decorar las tortas que son a base de harina", señaló. También apuntó que "los dulces -de leche, batata, membrillo- han subido el 10%, esto significa que han subido de 2 a 4 pesos en tres semanas. Hay mucha mercadería derivada de levaduras secas, el coco, el sésamo, el glúten, llegan con listas a precio dólar". Por su parte, el propietario de una cadena de autoservicios, Enrique Westberg, señaló que en productos como el aceite "hay una suba promedio del 12%, la sal también ha subido en ese orden, las harinas han subido también un 7%, el papel higiénico de primeras marcas también ha aumentado un 10% promedio y esperan otros incrementos más adelante".