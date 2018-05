Mauricio Macri: "Hay que decirle la verdad a la gente"

Fotos CONTACTO Macri recorrió la planta de producción de Famma SA.

18/05/2018 -

El presidente Mauricio Macri afirmó que "hay que decirle la verdad a la gente y bajar los gastos de la política para dar el ejemplo", y luego "sentarse a ver qué privilegios que no corresponden estamos pagando en el Presupuesto".

El jefe de Estado aseguró que desde la Nación "vamos a sentarnos con los gobernadores y los diputados para que la gente se saque esta mochila de encima que durante setenta años ha aplastado a la Argentina".

"Hay que decirle la verdad a la gente y bajar los gastos de la política para dar el ejemplo, y después sentarnos a ver qué privilegios que no corresponden estamos pagando en el Presupuesto", apuntó.

También aseguró que "todos tenemos que trabajar y pagar lo mismo", al ser consultado por la postura expresada por el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien señaló en las últimas horas que tanto la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires deben absorber los costos de los subsidios que le aporta la Nación a las tarifas en los servicios públicos en esos distritos.

Además, el Presidente visitó la localidad cordobesa de Miramar de Ansenuza. Y lo hizo acompañado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Transformaciones

Por otra parte, Macri, ya en Buenos Aires, aprovechó la inauguración de la línea H para enviar un mensaje político en armonía con la autocrítica que hizo desde la Quinta de Olivos.

"Las transformaciones no son fáciles, sobre todo si son profundas", aseguró.

"Las obras empiezan y terminan, no como en el pasado, que amagaban y se demoraban en el tiempo", dijo. "Ahora las obras que son sinónimo de alegría y de esperanza, y no más de corrupción", agregó.

"Las transformaciones no las hace un gobierno, las hace la sociedad. El conjunto de la sociedad, convencida de lo que está haciendo. Lo que no podemos hacer es resignarnos, decir no se puede. Lo que sí tenemos que ser es protagonistas", concluyó el jefe del Estado argentino.