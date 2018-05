Gabriel Mercado: "Me asusté, pensé que me podía perder el Mundial"

Hoy 11:26 -

Gabriel Mercado, que se había retirado lesionado en el clásico entre Sevilla y Betis debido a una molestia muscular, ya empieza la carrera para restablecerse físicamente y llegar al ciento por ciento al Mundial.

"Pensé que me podía perder el Mundial. La verdad es que me asusté, porque había tenido un episodio similar el año pasado y me había demorado un poco más de tiempo recuperarme. Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza es la chance de perderte el Mundial", reconoció el defensor en su arribo al aeropuerto de Ezeiza.

El lateral derecho manifestó que está en la recta final de su recuperación. "Todavía queda un poco de molestia, pero es mínima. Hay muchos días para recuperarse y eso me va a ayudar. Estoy a disposición del cuerpo médico, pero voy a llegar al cien por cien", agregó.

"Vine con muchas ganas de estar en la lista de los 23. A pesar de que hablé con él (Jorge Sampaoli) y me dio la idea de lo que iba a ser el Mundial, hay que ser respetuoso de todos los compañeros. Hay que esperar que dé la lista de los 23", contó el ex defensor de River.