La China Suárez denunció acoso callejero mientras manejaba su auto

Hoy 13:11 -

La China Suárez vivió un episodio muy desagradable en Palermo, mientras iba en el auto con su bebita Magnolia, y relató lo que le sucedió a través de Instagram stories.

"Semáforo de Costa Salguero, volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo".

"¿Hasta cuándo esa impunidad hijos de la mierda? ¿Por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto? Ni siquiera me animé a sacarle fotos, ni a grabarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Tengo mucha bronca e impotencia".

Finalmente se preguntó si vale la pena hacer la denuncia. "Logré anotar la patente. ¿Hacés la denuncia y quién te protege cuando el tipo se entera? Lo mío es un detalle al lado de las mujeres que denuncian maltrato y después quedan a la buena de Dios".