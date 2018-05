La Liga de las Instituciones se jugará en el Parque Municipal de Frías

Hoy 13:47 -

CHOYA, Choya (C) La tercera fecha del torneo Pro Mundial Rusia 2018 que tiene como ente organizador a la Liga de Instituciones Friense se jugará esta noche en el predio del Parque Municipal de la "Ciudad de la Amistad".

Según lo informado desde la comisión directiva el primer juego tiene como horario a las 20. Allí se medirán Técnica vs Polideportivo. A posterior chocarán: Sindicato de Panaderos vs Policía; La Bio vs Obras; Tránsito vs Bancarios; Loma Negra vs Comercio. Se recuerda que tiene fecha de descanso Aoma.

Esta es una de las competencias que más adeptos tiene en esta parte de la provincia por ello siempre el estadio donde se disputan estas acciones cuenta con un importante marco de público.