A Zuculini le gustaría ser como Ponzio

Fotos FRANCO ZUCULINI Llegó este año como refuerzo a River Plate.

19/05/2018 -

Bruno Zuculini, mediocampista de River que llegó este año como refuerzo al club, contó que es un gran admirador del capitán Leonardo Ponzio y que le gustaría ser como él.

"Me gustaría ser como Ponzio. Él es una persona abierta y sencilla. Siempre quiere mejorar. Es un referente y capitán que me enseña todo el tiempo", expresó Zuculini en declaraciones a radio El Mundo (AM 1070).

"Con Ponzio tengo una gran relación. Voy a seguir aprendiendo, lo observo mucho. Ganó muchísimo en River", agregó el volante central.

Además, Zuculini admitió que "no fue fácil adaptarse al mundo River. Cuando me llamaron me sentía preparado para el desafío y volver al país. Pero me costó adaptarme. Yo soy el primer autocrítico con mi nivel. En Italia siempre jugaba al límite porque estaba solo en la mitad de la cancha. No sé si más o menos, pero ahora corro mejor que antes".

Sobre la actualidad de River, Zuculini consideró que "el partido contra Boca (en la final de la Supercopa, jugada en Mendoza el 14 de mazo, que el ‘Millonario’ ganó 2-0) fue un quiebre. Nos sacamos una mochila mental. Le ganamos a Boca la final y después le ganamos a todos".

Por último, el mediocampista deseó "ganar la Copa Libertadores con River. Quiero salir campeón de la Libertadores. No me importa que el rival sea Boca o cualquiera".