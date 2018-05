Tévez defendió a Wilmar Barrios

Fotos ÍDOLO. Tévez admitió su molestia con el vice, Ferrari.

19/05/2018 -

Carlos Tévez salió a defender a su compañero Wilmar Barrios, quien a pesar de estar concentrado para jugar ante Gimnasia y Alianza Lima, se bajó de ambos partidos por molestias musculares y fue criticado por la dirigencia de Boca Juniors.

"Estoy molesto por lo que se dijo de la ausencia de Wilmar. Él contó qué le pasaba y que no estaba para jugar. No podemos desconfiar de Barrios y es muy respetable lo que hizo. Dijo que no estaba al ciento por ciento y le dio la posibilidad a otro compañero", señaló Tévez en TyC Sports.

Rodolfo "Royco" Ferrari, vicepresidente primero del club, fue quien cuestionó al mediocampista colombiano "por pensar más en cuidarse para estar con su selección en el Mundial, que por jugar en Boca" el miércoles pasado, antes del partido contra Alianza Lima que Boca ganó con goleada por 5 a 0.