Los precios de prótesis, anteojos y remedios, con alzas desde 4% hasta 15%

19/05/2018 -

Los precios de diferentes productos ligados a la salud tuvieron un incremento en este mes, en algunos casos impulsados por la devaluación que tuvo el peso ante el dólar y, en otros, porque siguieron el ritmo de incremento mensual que venían impactando desde comienzos de año.





En primer término, los negocios que comercializan prótesis y productos de ortopedia recibieron este mes nuevos listados de precios para los diferentes artículos. De acuerdo con lo expresado por distintos operadores del sector, el ajuste fue entre un 12 y 15% en las listas de precios. Señalaron que por lo general, los incrementos en el sector suelen producirse cada 3 ó 4 meses, pero ahora el último que tuvieron fue en abril y en los primeros días de mayo les llegó una nueva lista.





"Lo que vemos es que sí hay un aumento de precios. En promedio es de un 15% y nos ha sorprendido porque por lo general, la frecuencia es cada tres meses que llegan las nuevas listas", señaló Debora, encargada de un negocio de Independencia al 800.





A su vez, Carlos de la Merced, de una ortopedia ubicada en pleno centro, confirmó que "sí, hemos tenido aumentos, entre un 8 y 12%. Las primeras listas nos han llegado este mes con incrementos, pero además hay que tener en cuenta que las ventas vienen cayendo", señaló.





El comerciante destacó que "aún no terminamos de recibir los listados de todos los proveedores, pero por lo que vemos aún no se ha terminado de estabilizar esta situación. Hay proveedores que no envían listados, pero mandaron un mail diciendo que van a aumentar entre 15 y 18%, pero aún no tienen definidos los precios". Destacó que, por ejemplo, "en una pierna ortopédica casi todos los insumos de la prótesis son importados".





A su turno, en el rubro óptica, Luis Fogliaresi, de una óptica ubicada sobre la calle San Martín, señaló que "hubo un incremento del 10% desde el 1 de mayo. Cada dos meses tenemos una lista de precios nueva".





Desde otra reconocida e histórica óptica en el centro de la ciudad indicaron que "prácticamente un 80% de las partes de un anteojo son productos importados. Este mes ya tenemos un aumento entre el 8 y 12%, pero con esto de la devaluación estamos esperando a ver qué sucede. Estamos esperando que nos lleguen nuevos precios", indicó el propietario de la firma.





A su vez, en otro rubro como el de las farmacias y los medicamentos, Hugo Navarro, titular del Colegio de Farmacéuticos local, señaló que "los precios se mantienen con la excepción de algunos medicamentos que vienen aumentando todos los meses entre un 3 y 4%, pero que no se corresponde con el porcentaje que ha aumentado el dólar".

Añadió asimismo que "los laboratorios tienen un acuerdo con el Gobierno hasta julio y una vez que se termine, los precios de los medicamentos importados se van a corregir".