Acción por los octavos de final

19/05/2018 -

CHOYA, Choya (C) Hoy se disputarán los cruces por octavos de finales del certamen denominado Municipalidad de Frías que cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de esa ciudad. La fase regular quedó en el pasado y de ahora en más este campeonato comenzó a ingresar en etapa de definiciones. El estadio del club Social y Deportivo Coinor recibirá todas las emociones de este campeonato que es uno de los más atrapantes que tiene el sudoeste santiagueño, así como también de la vecina provincia de Catamarca.

El horario de inicio será a las 12.30. El programa será el que se detalla a continuación: La Mexicana vs. Panificadora La Suecia; Veteranos vs. Icaño; Kiosco Watito vs. Colonia Achalco; Deportivo Choya vs. Influencia; Los Amigos vs. Panificadora La Deseada; Carnicería Tres Hermanos vs. Los Canarios; M y M Deportes vs. Ferroviarios y La Casa del Plomero vs. Quirós.