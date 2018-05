Termas Unidos fue una aplanadora y goleó a El Príncipe

Fotos EXPECTATIVA La Liga Comercial Santiago se prepara para asumir otro importante desafío mañana en el predio deportivo del Sindicato de Empleados de Comercio en El Zanjón.

19/05/2018 -

El pasado domingo se jugó la quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Comercial denominado "Julio Walter Gómez" evento que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital. Hubo varios encuentros más que interesantes y grandes goleadas. Algunos conjuntos volvieron a estar arriba en la tabla de posiciones y otros tratan de ir subiendo para lograr el objetivo.

De más está decir que el campo de juego de las dos canchas de fútbol que integran el polideportivo mercantil están en óptimas condiciones.

La gran goleada de la fecha estuvo a cargo del equipo de Termas Unidos que no tuvo piedad de El Príncipe SRL y lo "atendió" con un 8 a 0, en la categoría libres.

El programa de mañana. En cancha 1, 9.30, Óptica Molinari vs. Servicio Técnico Pablo (35). 11, Neumáticos Del Valle vs. Pritty (35). 12, O’Globo Megacotillón vs. Despensa Doñita (35). 13, Maxihogar vs. Ferretería Comercial Colón (35). 14, Termas Unidos vs. Pritty FC (Libre). 15, Los Amigos vs. Línea Blanca (Libre). 16, El Príncipe SRL vs. Servicio Eléctrico Díaz (Libre).

En cancha 2, 9.30, OBV Garbarino vs. Las Malvinas B (35). 11, Súper Vea vs. Namaskar (Libre). 12, El Rejunte FC Colón vs. Despensa Islas Malvinas (Libre). 13, Macroffice vs. Ferretería Comercial Colón FC (Libre). 15, Kiosco Máxima vs. Las Malvinas Sur (35). 16, Carro Bar Kimba vs. Las Malvinas FC (Libre).