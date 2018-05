La Liga Choyana pone en escena el noveno capítulo

19/05/2018 -

CHOYA, Choya (C) Mañana se pondrá en juego la novena jornada del torneo que coordina la Liga Choyana de Fútbol y las acciones se trasladarán a la localidad de Laprida.

En este caso la organización será responsabilidad de Los Leones, uno de los cuatro elencos que tiene este pueblo. Se recuerda que de esta competencia participan además equipos de Villa La Punta, Estación La Punta, Choya y La Represa.

De acuerdo con lo informado desde la comisión organizadora serán en total seis encuentros y el primer partido dará inicio a las 10.

Luego tendrán el siguiente orden: Atlético Choya vs. Los Leones; Casas Blancas vs. El Rejunte; Club Villa La Punta vs. El Norte; Los Galgos vs. Arsenal Fútbol Club; La Juve vs. San Ramón. A última hora se medirán Club Atlético Laprida vs. Los Powers.

La tabla de posiciones tiene en la cima al elenco de El Norte con 18 unidades. Lo sigue Los Galgos con 16; Club Atlético Laprida 13; Arsenal Fútbol Club, Club Atlético Villa La Punta y Atlético Choya 12; El Rejunte 11; Los Powers y La Juve 9; Casas Blancas 5; Los Leones y San Ramón 4. l