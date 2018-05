Pasión Futbolera tendrá una nueva cita dominguera

19/05/2018 -

La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera programó para mañana los siguientes cotejos: en cancha EL LIBERAL, Veteranos de Estudiantes vs. Central Córdoba. En cancha de Calle 14, Km 49 Ropa Informal vs. Carrizo B. de Agua. En cancha de Vinalar, Trigoria vs. Reparaciones Ismael Díaz. En Cancha de Asociación, Gus Mar vs. Óptica Bella Vista Sialle. En cancha de El Triángulo, El Triángulo vs. Estrella del Norte. En cancha de Estudiantes de Maco, Tapicería Perú vs. Simusa. En cancha de Filial 23, Molinari 55 vs. Luz y Fuerza. Ima Construcciones perdió los puntos ante Ateneo San Roque. l