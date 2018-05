"Messi es un extraterrestre, pero no tiene liderazgo"

Fotos VISIÓN. El "Coco" Basile se animó a hablar del presente de la selección y de lo que representa Lionel Messi.

El ex entrenador del seleccionado argentino Alfio Basile destacó las virtudes futbolísticas del astro Lionel Messi, pero aseguró que el rosarino "carece de liderazgo".

"Siempre hay que tener uno o dos caudillos en el plantel. Por personalidad, no por calidad de juego. Hay líderes de vestuario que unen sin tener el cincuenta por ciento de la calidad del mejor. Para mí no hubiera sido lo mismo sin (Oscar) Ruggeri. Hoy Messi es un extraterrestre, un goleador increíble, pero no tiene liderazgo", expresó "Coco"’ Basile en Infobae TV. "El único caudillo podría ser (Nicolás) Otamendi, pero no lo conozco. Cuando lo veo jugar en el City siento que tiene presencia y orden. (Javier) Mascherano también, pero no sé si jugará", agregó el ex DT nacional que ganó las Copas América de 1991 y 1993 y que dirigió en el Mundial Estados Unidos 1994.

Basile, además, manifestó: "Si en la selección tenés 1.500 jugadores para elegir y vas a poner a un volante que juegue de lateral izquierdo hay algo que no está bien. (Jorge) Sampaoli tiene que elegir dos en cada puesto natural", opinó.

"La diferencia entre los titulares y suplentes en el seleccionado debe ser mínima. Salvo los extraterrestres. Por eso cuando un jugador llega con una lesión y poco fútbol no hay que llevarlo al Mundial", consideró.