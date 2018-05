Pedro Troglio: "Ésta es la mochila menos pesada"

Fotos TRABAJO. Troglio irá por su tercer ciclo en Gimnasia y con las intenciones de cumplir una buena campaña.

19/05/2018 -

Pedro Troglio, nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, afirmó que "de las tres veces que estuve en el club, ésta es la mochila menos pesada" y prometió que "no se va a desarmar el plantel", de cara a la Superliga Argentina de fútbol (SAF) 2018/2019.

"De las tres veces que estuve en Gimnasia (antes fue 2005-2007 y 2011-

2016), ésta es la mochila menos pesada. No se va a desarmar tanto el plantel. Queremos cerrar algún refuerzo importante. No vamos a dejar toda la responsabilidad en los pibes del club", aseguró Troglio en Radio El Mundo.

"Si nos va mal, a los cinco partidos los van a putear. Por eso la intención es gastar lo que el club pueda en cuatro o cinco jugadores", agregó el entrenador de 52 años.

Troglio, además, señaló que a Alexis Martín Arias "no le va a prohibir que se vaya porque el club necesita vender" y adelantó que Lucas Licht y Facundo Oreja "continuarán en Gimnasia".

"A Licht y Oreja los convencí para que se queden. Se relajaron mentalmente y perdieron lugar. Vamos a necesitar de todos. Cuando llegan las malas los jugadores más experimentados son los que la ligan primero", explicó.

Y siguió: "No me gustaría perder a Brahian Alemán. Es un jugador distinto. En Gimnasia no podés armar una lista de refuerzos. En dos días me ofrecieron 100 jugadores", apuntó.

"Me gustaría tener a (Gonzalo) Maroni y a (Marcelo) Torres en el equipo. No sé si Boca los liberará. "Me ofrecieron a Alberto Quintero. Es panameño. Pero no quiero dañar a Universitario de Perú (lo dirigió entre 2017 y 2018). Si lo traigo, complico a un equipo que me dio mucho", finalizó Troglio.