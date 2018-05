La emoción embargó a Kudelka en Talleres

19/05/2018 -

El entrenador Frank Darío Kudelka se despidió de Talleres de Córdoba y aseguró que se sentirá parte de la institución "de por vida", en una conferencia de prensa donde expresó su emoción con lágrimas incluidas. "No es fácil irse de Talleres. Me voy a seguir sintiendo parte de la institución de por vida y agradecimiento eterno para todos los hinchas que dejan todo por esta institución", manifestó Kudelka, quien estuvo acompañado por el presidente del club cordobés, Andrés Fassi. "Me tiñeron el corazón de azul y blanco. Nunca me voy a olvidar", agregó el ex director técnico de Unión en un claro mensaje al hincha de Talleres cargado de emoción. Kudelka, de 57 años, asumió en diciembre de 2014 como entrenador cuando Talleres estaba en el torneo Federal A. Tras lograr el ascenso a Primera División, su buena campaña en la Superliga, con 46 puntos, lo clasificó a la Copa Libertadores 2019. "No me olvido cuando vine cómo estaba la cara de la gente. Y entre todos logramos que hoy la gente de Talleres sea feliz. Ése es el campeonato más grande que uno puede tener. En la vida hay que tomar resoluciones. Con Andrés siempre hemos mancomunado ideas. Creo que éste es el momento de dar paso a otro que pueda dar cosas mejores", indicó el ex entrenador de Huracán. "Nadie es imprescindible. La institución está por encima de todos y éste es el mejor ejemplo que puedo dar de eso", concluyó Kudelka.