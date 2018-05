Tiempo de cuartos de final en Primera y en la C45

Fotos ACCIÓN. Los federales buscarán avanzar en el torneo con una jornada atrapante en las categorías Primera y C45.

19/05/2018 -

Los partidos de cuartos de final en Primera y en C45 serán los que se robarán todo el interés en la jornada de hoy por el torneo de la Liga Federal.

Los partidos que fueron programados en primer turno arrancarán a las 14.30 (con 30 minutos de tolerancia), mientras los que se cerrarán la jornada comenzarán a las 16.30.

A continuación el detalle completo de la jornada de hoy: en Comunicaciones, Cacho FC vs. Castillo Impresiones (20) y Ex Combatientes vs. Óptiça Bella Vista (50).

En Status Aeropuerto, C-Atlhetic vs. Sportivo Uriarte (20) y La Juve vs. San José (20). En Luz y Fuerza 1 La Banda, Farmacia Plata vs. Defensa Civil (40) y Deportivo Rec vs. La Saavedra (45). En Luz y Fuerza 2 La Banda, El Argentino vs. Loreto FC (40) y Municipalidad de Clodomira vs. Carlín GNC (50).

En Nueva Unión La Banda, Amigos Textiles vs. Contreras FC (1era) y Lubricentro MyM vs. La Estafeta (40). En Sutiaga La Banda, Coca Transp Santillán vs. Fresco FC (1era) y Coca Transp. Santillán vs. El Fortín (40). En El Poli 1 La Banda, Prada FC vs. Rabenar Forres (1ª) y Eroplast FC vs. Estudio Jurídico (1ª). En El Poli 2 La Banda, CSDYD Bandera Bajada vs. El Deport (40) y Dr. Atese vs. Grupo Red (45).

En Agricultores Pujio, Casa Maud vs. Unión Clodo Simbolar (1ª) y Balneario FC vs. Farmacia Abdala (1ª). En Unión de Beltrán, Dr. Beltrán vs. El Desafío. En Los Halcones, Los Halcones vs. Bº Sargento Cabral (40) y Villa Negrita vs Amigos de la Vida (45). En Logística, Potrero FC vs. TN Herrería (45) y Roque y Amigos vs. Buen Pastor (45).

En Cilindro Flores, San Carlos vs. Los Tigres (20) y Electricidad Cortez vs. Grasería Fernández (45). En cancha 1 del Complejo Bascón Zanjón, El Ciclón vs. Los Amigos (1ª) y Campeones del 28 vs. San Fernando (45). En cancha 2 Complejo Boscón Zanjón, El Ciclón vs. Bobinados Soria (20) y Campeones del 28 vs. San Fernando (20).

En cancha 7 del Complejo Jugadores Libres, Pepsi vs. Abogados Cat (40) y La Reserva vs. Relojería San Francisco (40).

En cancha 1 de Potrerito (LI), Piquito vs. Pibes 17 (20) y San Antonio vs. Piquito FC (40). En cancha 3 de Potrerito (LI), Los Primos vs. Gremio FC (20) y Los Carpas vs. Mariano Moreno FC (20).

En cancha 5 de Potrerito (LI), 5º Almirante Brown vs. Amigos de Lucianita (20) y C.A San Miguel vs. Real Smata (20). En cancha 2 Complejo Russo Yanda, La Juntada CA vs. San Ramón (40) y Vinalar FC vs. UTA FC (20).

En cancha 3 Complejo Russo Yanda, Islas Malvinas vs. DJ Kinka (20) y Pasaje 445 vs. Panadería Monteagudo (20). En Rivadavia La Vuelta de la Barranca, Macroffice FC vs. Templo FC (1ª) y El Triángulo vs. Villa Mercedes (45).

En Mamita Cardozo, Los Murciélagos vs. B. Los Pinos (1ª) y Profesores de Educación Física vs. Lenón Pochito Bar (45).

En Sayago Cardozo, MG Diseños vs. Aguma Construcciones (1ª) y Campos GNG vs. Rivadavia FC (1ª). En Los Cardozos, Cime FC vs. Moto Full (1era) y OCA FC vs. Recambio Gogui Fernández (1ª). En Los Pichones, Excursionistas FC vs. Iosep FC (1era) y Tapiales Las Gemelas vs. Flaco y Persas (1era).

En La Morocha, Adhoc FC vs. Argentinos Jrs (1ª) y Red Star vs. Profesores Piratas (50). En La Porteña, Kovak Automotores vs. Beula Construcciones (45) y Salamanca FC vs. Alberdi FC (50).