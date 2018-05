Cordera no cree en la justicia de los hombres

19/05/2018 -

El músico Gustavo Cordera aseguró que "respeta, pero no cree en la justicia de los hombres" en su declaración indagatoria en los Tribunales de Comodoro Py en la causa donde se lo investiga por incitar a la violencia contra las mujeres, dijo su abogado defensor, Fernando Burlando, y remarcó que el artista "pidió disculpas categóricas". "Se lo está juzgando por la repercusión mediática que tuvieron sus frases poco felices y no por un hecho delictivo", consideró el letrado y agregó que "incitar a la violencia es un delito abstracto". Cordera se presentó ante la Justicia y, según su abogado "pidió disculpas, no quiso lastimar a nadie, nunca fue su idea provocar ningún tipo de dolor". Asimismo, consideró que "las frases" por las que su defendido fue denunciado "son rockeras" y que "fueron editadas". Cordera "es un hombre de rock, es muy difícil sacarle sus convicciones". "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", había dicho Cordera durante una entrevista con estudiantes de la carrera de periodismo.