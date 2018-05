Los precios de los 0km subieron hasta un 11% este mes y en algunos casos se aplicaron dos alzas

20/05/2018 - Las diferentes marcas de automotores 0km retocaron sus listas de precios al público hasta un 11%, aunque el ajuste no fue uniforme ya que algunas aplicaron el incremento que ya tenían pautado para este mes y otras, lo ampliaron un poco más, a raíz de la corrida cambiaria que impactó en el mercado durante las últimas semanas y que en ésta pareció llegar a un principio de solución con el tope en $25 para el dólar impuesto por el Banco Central y los avances de un acuerdo para recibir un crédito del FMI. En este contexto de volatilidad, algunas marcas aumentaron en sucesivos escalones hasta un 11% el valor de sus unidades. En otros, aplicaron solo la suba que ya habían pautado antes de la corrida, entre un 3 y 4%. También hubo casos de marcas que prefirieron esperar para observar el reacomodamiento del mercado y la estabilización del tipo de cambio. Es el caso de Chevrolet y Toyota. Según el escenario que se presente hasta fin de mes, en junio podrían aplicar los reajustes de una sola vez. Las francesas En el caso de Citroen subió un 5% en las últimas dos semanas los precios de sus vehículos. Por ejemplo el C3 su rodado más pequeño, estaba en $337.500 a comienzos de mayo. Luego, paso a $343.500 y en esta semana el nuevo precio de este vehículo es de $354.500. Estos dos reajustes en menos de un mes, llevaron el precio de su modelo más pequeño un 5,03% más arriba que el mes pasado. En el caso de la marca Peugeot, en uno de los modelos que promociona en su página web oficial como lo es el 208 Active, a fines de abril, mostraba un valor de $312.900, pero luego lo llevó a $320.000 y en esta última semana de mayo el valor promocionado ascendió a $325.000. Para acceder a este modelo, se necesitan ahora unos $13.000 más equivalentes a la suba de 4,1% que registró en todo este mes. Por otra parte, la francesa Renault también subió el precio de sus vehículos. En el caso de uno de los últimos modelos, el Kwid, empezó el mes con un precio de $251.200 pero este último viernes el valor publicado por la marca en su página web oficial era de $269.500, unos $18.300 más que a principios de mes lo que se compadece con un incremento de 7,2%. Asimismo, en el caso de la marca Fiat de acuerdo con los valores oficiales publicados en su página web, uno de los modelos más económicos como el Mobi, arrancó el mes de mayo con un precio de $275.800 pero luego aumentó. Ese incremento llegó hasta los $286.300 en la tercera semana de este mes. En monto, el aumento fue de $10.500 y en porcentaje, avanzó un 3,8%. VW y Ford En el caso de VW el modelo UP 1.0 comenzó el mes de mayo con un precio de $255.722 pero luego tuvo un reajuste hasta los $271.200 y más tarde, volvió a cambiar su precio hasta los $284.600 actuales. En esos sucesivos reacomodamientos, aumentó casi $29.000 de acuerdo con la evolución de precios que tuvo según la página oficial de VW. Esta evolución se condice con un avance en los valores de esta unidad de un 11%. En tanto, la marca americana Ford, también realizó algunos retoques en sus modelos más pequeños. De esta forma, el Ka + S llevó su precio sugerido por parte de la marca a $290.100 contra los $289.200 previos. La marca, aclaró que ese valor es un sugerido, excluye los gastos de patentamiento, flete y seguro. Un dato a tener en cuenta es que este auto es originario de Brasil. En este caso, el alza es de 0,3%. Por otra parte, otra marca que importa vehículos como Nissan, este mes aumentó sus precios en $14.000 en su modelo Versa. Pasó de $290.300 su valor a fines de abril hasta los $304.300, lo que significa un alza de 4,8% en su valor. En realidad, el precio del auto es de casi $210.000 pero con su promoción vigente, reduce unos $6.000 por lo que el aumento en realidad sería mayor sin mediar la promoción. “Los precios indicados en el presente sitio web corresponden a la lista de precios sugeridos de venta al público emitida por Nissan Argentina S.A., según el caso, que incluyen IVA, pero no gastos de seguro, flete ni patentamiento. Los mismos se encuentran sujetos a modificación sin previo aviso”, señala la marca en su página oficial. En tanto, las únicas dos marcas que no corrigieron sus precios fueron Chevrolet y Toyota. Precisamente, desde esta última, indicaron que “no sabemos bien cómo va a manejar el tema la marca, pero si no sube ahora, quizá corrija todo junto el mes próximo”. Nuestros costos están muy atados a la evolución del dólar. Un peso más devaluado nos pone en una situación compleja”, reconoció Luis Pérez Gamboa, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y de Renault. “Indiscutiblemente, la suba del dólar va a impactar en los precios del mercado”, agregó. Por su parte Hernán Vázquez, Ceo de Volkswagen Argentina, afirmó que el avance del billete verde genera el riesgo de “afectar las expectativas de los consumidores”.