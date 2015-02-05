CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Mayo 2018

A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI

20/05/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. METEGOL

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. METEGOL (CONTINUACIÓN)

21.00 POR EL MUNDO

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.30 BAKE OFF ARGENTINA,

EL GRAN PASTELERO

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 MAURO LA PURA VERDAD

15.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS

FAMOSOS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS


CANAL 9

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

 

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 SÍ SOLO SÍ

18.00 URBANAMENTE

19.00 LA ERA DE LA IMAGEN

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 MÚSICA INTERIOR

19.00 EN VIAJE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 POLIFONIA

21.00 VIVA LA MÚSICA

21.30 BÁSQUET FEMENINO:

DEFENSORES DEL SUD vs. ALTE.

BROWN

23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.30 EL CLÁSICO “COPA SANTIAGO”:

GÜEMES VS. UNIÓN SGO.


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

08.09 NOVIA FUGITIVA

10.25 IDÉNTICOS

12.23 MATERNIDAD

14.07 MARTE NECESITA MAMÁS

15.47 PADDINGTON

17.32 PARQUE JURÁSICO

19.58 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 EL INFILTRADO

TCM

06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.18 LA NIÑERA

08.43 LA NIÑERA

09.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.48 LA NIÑERA

11.13 LA NIÑERA

11.38 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

13.55 CASPER

15.44 UN RATÓN EN LA FAMILIA

17.37 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

19.39 EL CHACAL

22.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

23.58 LÍNEA MORTAL

TNT

06.01 EL PERRO QUE SALVO LA NAVIDAD

07.36 LA PROPUESTA

09.36 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

11.17 SON COMO NIÑOS

13.05 EL DESTINO DE JÚPITER

15.24 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

17.17 BILLBOARD MUSIC AWARDS

22.00 ESTA CHICA ES UN DESASTRE

00.30 SOLDADO ANÓNIMO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 MACGYVER

10.00 MACGYVER

11.00 MACGYVER

12.00 CHICAGO P.D.

12.55 CHICAGO P.D.

13.50 CHICAGO P.D.

14.50 CHICAGO P.D.

15.50 CHICAGO P.D.

16.50 CHICAGO P.D.

17.50 IT TAKES A KILLER

18.20 LETRAS EXPLÍCITAS. STRAIGHT OUTTA

COMPTON

21.00 ¿CONOCEN A JOE BLACK?

24.30 ORGULLO Y PREJUICIO

STUDIO UNIVERSAL

09.05 FULLSCREEN

09.35 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

11.35 LA NOVICIA REBELDE! EN DIRECTO

14.05 FULLSCREEN

14.35 HACIA RUTAS SALVAJES

17.25 STEVE JOBS. EL HOMBRE DETRÁS DE UNA

MAC

20.00 LA LISTA DE SCHINDLER

23.40 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

02.35 FULLSCREEN

03.05 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “LA USHUTA GASTADA” EN LOS RECITALES

QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR MAURO AGUILAR, UKI CEJAS, HÉCTOR

PONCE, NAZARENO ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN

“CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA

PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES

DE ENTRADAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO”.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

20/05- 21/05-22/05- 23/05 -- 21:00

(Cast)

DEADPOOL 2 (2D): ESTRENO

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

20/05 AL 23/05 - 17:00 (Cast) 17:40

(Cast) 19:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00

(Sub) 22:30 (Sub)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

20/05 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

20/05 15:00 (Cast) 18:00 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

20/05 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

20/05- 21/05-22/05- 23/05 -- 22:40

(Subt)

AVENGERS: INFINITY WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

20/05 AL 23/05 - 21:30 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

ESTRENO

COMEDIA -SÁTIRA

CASTELLANO 2D: 16:40 - 18:20 -

19:40 - 20:50 - 22:40 - 23:20

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

AVENTURA-ACCIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:00 - 20:00* -

23:00

CASTELLANO 2D: 16:00 SOLO JUEVES

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

*EXCEPTO JUEVES

VENTA ANTICIPADA

HAN SOLO

ESTRENO 24-05

 
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