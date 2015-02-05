CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Mayo 2018
A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI
Por El Liberal
20/05/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. METEGOL
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. METEGOL (CONTINUACIÓN)
21.00 POR EL MUNDO
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.30 BAKE OFF ARGENTINA,
EL GRAN PASTELERO
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 MAURO LA PURA VERDAD
15.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS
FAMOSOS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 SÍ SOLO SÍ
18.00 URBANAMENTE
19.00 LA ERA DE LA IMAGEN
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 MÚSICA INTERIOR
19.00 EN VIAJE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 POLIFONIA
21.00 VIVA LA MÚSICA
21.30 BÁSQUET FEMENINO:
DEFENSORES DEL SUD vs. ALTE.
BROWN
23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.30 EL CLÁSICO “COPA SANTIAGO”:
GÜEMES VS. UNIÓN SGO.
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
08.09 NOVIA FUGITIVA
10.25 IDÉNTICOS
12.23 MATERNIDAD
14.07 MARTE NECESITA MAMÁS
15.47 PADDINGTON
17.32 PARQUE JURÁSICO
19.58 SOY EL NÚMERO CUATRO
22.00 EL INFILTRADO
TCM
06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.18 LA NIÑERA
08.43 LA NIÑERA
09.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.48 LA NIÑERA
11.13 LA NIÑERA
11.38 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
13.55 CASPER
15.44 UN RATÓN EN LA FAMILIA
17.37 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
19.39 EL CHACAL
22.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
23.58 LÍNEA MORTAL
TNT
06.01 EL PERRO QUE SALVO LA NAVIDAD
07.36 LA PROPUESTA
09.36 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
11.17 SON COMO NIÑOS
13.05 EL DESTINO DE JÚPITER
15.24 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
17.17 BILLBOARD MUSIC AWARDS
22.00 ESTA CHICA ES UN DESASTRE
00.30 SOLDADO ANÓNIMO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 MACGYVER
10.00 MACGYVER
11.00 MACGYVER
12.00 CHICAGO P.D.
12.55 CHICAGO P.D.
13.50 CHICAGO P.D.
14.50 CHICAGO P.D.
15.50 CHICAGO P.D.
16.50 CHICAGO P.D.
17.50 IT TAKES A KILLER
18.20 LETRAS EXPLÍCITAS. STRAIGHT OUTTA
COMPTON
21.00 ¿CONOCEN A JOE BLACK?
24.30 ORGULLO Y PREJUICIO
STUDIO UNIVERSAL
09.05 FULLSCREEN
09.35 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
11.35 LA NOVICIA REBELDE! EN DIRECTO
14.05 FULLSCREEN
14.35 HACIA RUTAS SALVAJES
17.25 STEVE JOBS. EL HOMBRE DETRÁS DE UNA
MAC
20.00 LA LISTA DE SCHINDLER
23.40 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
02.35 FULLSCREEN
03.05 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+HOY, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “LA USHUTA GASTADA” EN LOS RECITALES
QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR MAURO AGUILAR, UKI CEJAS, HÉCTOR
PONCE, NAZARENO ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN
“CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA
PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES
DE ENTRADAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTIN Y SANTA FE)
+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO”.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
20/05- 21/05-22/05- 23/05 -- 21:00
(Cast)
DEADPOOL 2 (2D): ESTRENO
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
20/05 AL 23/05 - 17:00 (Cast) 17:40
(Cast) 19:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00
(Sub) 22:30 (Sub)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
20/05 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
20/05 15:00 (Cast) 18:00 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
20/05 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
20/05- 21/05-22/05- 23/05 -- 22:40
(Subt)
AVENGERS: INFINITY WAR
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
20/05 AL 23/05 - 21:30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
ESTRENO
COMEDIA -SÁTIRA
CASTELLANO 2D: 16:40 - 18:20 -
19:40 - 20:50 - 22:40 - 23:20
SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
AVENTURA-ACCIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:00 - 20:00* -
23:00
CASTELLANO 2D: 16:00 SOLO JUEVES
SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO
JUEVES)
*EXCEPTO JUEVES
VENTA ANTICIPADA
HAN SOLO
ESTRENO 24-05