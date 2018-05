Redes sociales y los nuevos tipos de relación

20/05/2018 - Internet ha globalizado las relaciones humanas, rompiendo los estilos de acercarse a los demás, sobre todo en las grandes ciudades y no tanto, donde la interacción es ajena y difícil. Señalo aquí una paradoja de nuestros tiempos, mientras hay más personas reunidas en una comunidad, menos gente se conoce entre sí. Habitamos el mundo del contacto, pero desconocemos a todos, los extraños nos producen temor, no hay más o casi nada de solidaridad con el otro, el par, el humano. En la red sin embargo, hacer relaciones con todos es sencillo, y hacer relaciones de amor, también. Hay como una natural disposición para aceptar y desarrollar al seductor o seductora que todos llevamos dentro. El sentimiento se desarrolla con enorme facilidad porque no existe la intrusión del cuerpo, del gesto de la palabra, que muchas veces crean distancia. La aceptación es casi inmediata, hay un reconocimiento de que ambos se consideran “necesarios” y “complementarios”. No existen para las personas los temores de ser invadida, presionada, asaltada, estafada, con tanta facilidad como la da el mundo real. En este espacio virtual abierto a las relaciones humanas cada uno construye la imagen de lo que le gustaría ser y no describe lo que realmente es. Este espejo deformado ayuda para que la pareja potencial, al otro lado de la red, sueñe con haber encontrado algo cercano al ideal de pareja. Esta situación es engañosa, porque no se puede pasar de la relación virtual a la real sin evidenciar la realidad de cada uno. Allí empieza a desarmarse todo lo construido, aunque no es la norma, es lo más frecuente.