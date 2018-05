Parejas de las redes sociales

20/05/2018 - Pero Internet con la facilidad de las redes sociales, hablar por chat, videoconferencia, etc., no sólo se ha convertido en el recurso más fácil para salir de la soledad, sino también en una fuente para acercarse a las personas y desarrollar sentimientos, muy al margen del status marital de cada uno. En esta dinámica el amor, los celos y la infidelidad no pueden estar ausentes. Hace poco, tuve una consulta de una paciente de 29 años, casada y sin hijos. Se encontraba confundida y celosa de la infidelidad de su esposo. La persona en su anamnesis era del ciberespacio, una joven con quien él mantenía un tórrido romance. Los sentimientos de ambos eran prácticamente los mismos que encontramos en las relaciones reales. Ella sufría por celos, se sentía frustrada, engañada y al borde de la separación. Él se sentía profundamente enamorado, y comprendido por la persona más a fin para él. Otro caso: el amante hizo que la paciente enamorada viajara a otra provincia, mantuviera una relación que comenzó de una manera y terminara con visos de tragedia. Algún tiempo después recibí una consulta de la madre de un muchacho hasta la fecha tímido, buen estudiante y muy hogareño. Nunca había tenido relaciones amorosas y este era su primer año en la universidad. Había conocido chateando en Internet (Whatsapp) a una persona que cumplía sus anhelos, colmaba sus expectativas y se sentía muy cómodo charlando de todos los temas. Ésta persona era de la misma ciudad por lo que se aventuró a conocerla. Cuando llego el día de la cita se encontró con que su interlocutor del chat de Internet (Whatsapp) era otro joven como él, sólo que mucho mayor. Usaba un nombre ambiguo para disimular y desconcertar al joven que se sentía seducido por esta persona. Después de la sorpresa ambos siguieron hablándose, llegando el más joven a una relación francamente homosexual, que no había previsto antes. Estas situaciones son las que se tornan desorientadas y preocupantes; en este caso por la madre y por el joven también; porque el ser humano debe ser libre para elegir su orientación sexual y no ser la influencia de alguien para desarrollar el objeto de deseo que prefiere el joven para su vida. Un tercer caso, me refiere haber sentido una decepción al sentir que su supuesta pareja del ciberespacio no existía y quien le escribía había creado un personaje para ella, su enamoramiento fue real y su desamor también.