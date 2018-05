Amor, apego y erotismo en la red

20/05/2018 - Lograda la intimidad se dio el primer paso para lograr el sentimiento amoroso de apego. Lo demás va cayendo por su propio peso, la comunicación se va erotizando a partir de escribir “abrazo”, “te amo”, “te necesito”, “te extraño” y con el gran logro de estas redes sociales que implementan una gran cantidad de series de emoticones que nos permite obviar el escrito o la palabra para poder significar y simbolizar en el otro lo que se siente; y me pregunto ante tanta tecnología e inmediatez de la palabra y del escrito y de una simbolización… ¿Hay sentimientos verdaderos en la persona que te pone emoticones en forma de corazón, como un beso y un abrazo?; me cuesta creerlo, me cuesta descifrarlo, me cuesta aceptarlo. No existe aquí sino esa química cerebral entre emisor y receptor. El mensaje se erotiza a medida que se encuentra apertura y satisfacción. Es posible realizar toda la gama de fantasías que el escribir nos pueda proveer y esto se incrementa con el uso de la webcam, del videollamada del Messenger o Whatsapp, los amantes cibernautas se dejan ver y exponen su cuerpo y los genitales para la contemplación del amado. En la red los cuerpos siempre estarán presentables y nunca existirá un mal aspecto que malogre la cita. El compromiso que se genera en el ciberespacio es inmediato y no pasa por cotejar o sopesar la realidad de cada uno, porque cada quien le asignó al otro su propia realidad ideal. Como afirmaba Lacan, expresándose desde su Yo Ideal hacia su Ideal del Yo.