FÚNEBRES | 20 de Mayo de 2018

20/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Bernardina Basilia Gorosito

- Ofelia del Carmen Gómez

- Enrique del Tránsito Salto (Bs. As.)

- Ramona Victoria Villagra (Tintina)

- Cristóbal Manuel Salvatierra

- Roger Damián Ferrari (La Banda)

- Alberto Elías Nallar

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, HORACIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Héctor A. Soria, María E. Ibarra, hijos y nieta participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HORACIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Brille para él , la luz que no tiene fin. Dr. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO FARMACÉUTICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su sobrino José Amado Elías e hijos y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración a Tere, Verónica, Marcelo, Beto, Valeria y demás seres queridos. ¡Qué el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón!

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Pablo Arce, Andrea Paz, sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Marcelo.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Carlos Soria, Analía Arce y sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Marcelo.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Marcela Nuno, Nahiara y Nahir Tuma y Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento del padre y abuelo de sus amigos. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio Parque de la Paz.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Juan Carlos Paz, Cristina Arjona; sus hijos Mariela, Andrea, Agustín, Ignacio, Benjamín y sus respetivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, OFELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su esposo Antonio E. Arnoux, sus hijos Antonia, Guillermo, Ruth, Adriana y Emanuel, su yerno Gabriel Villaplana, nietos Nanuel, Esteban, Analía, Génesis, Beto, Israel y Jean participan su fallecimiento. Sus restos son velados en Rivadavia 323 (SV nº 1). EMPRESA SANTIAGO.

GOROSITO, BERNARDINA BASILIA (Elsa) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "No te mueras con tus muertos... Vive con tus muertos que viven..." (R.J. Trossero) Elsa participa con inmenso dolor la partida de su amada madre. Sus restos son velados en Santa Fe Nº 356 e inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs.

GOROSITO, BERNARDINA BASILIA (Elsa) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Que tu cariño y bondad nos abriguen siempre. Gracias tía Elsa. Tus sobrinos Zuly, Sebastián, Samir y Jorge.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Papi naciste como un príncipe con tus padres y te vas como un rey con tus hijos y esposa. Su hija Nan, sus hijo política Edmundo, nietos Julio Edmundo y Victor Manuel, tus nietas politicas Reyna y Yessica y su bisnieta Victoria participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. A mi tío. Gracias por todo el cariño que recibí en mi juventud, me aconsejaste como un padre. Mi primer trabajo lo tuve por vos. Enternamente agradecida. Su sobrina Silvia Abdala de Bellini y flia. Que Dios te dé el descanso eterno.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Alejandro Ferreiro, su esposa Elena Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Ruth Filippa de Frediani, sus hijas Romina María, Melisa María, Juan P. Paz y sus nietos lamentan profundamente la partida del padre de sus amigos Nany y Edmundo. Elevan oraciones al Señor para una pronta resignación cristiana de toda la familia.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos Natalia y Marcelo Figueroa, Mario y Maria Luz Contardi, Florencia y Gaston Eljure y Pablo Ugozzoli participan el fallecimiento del padre de su querida amiga Nany y elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Cecilia Ábalos, Maria Florencia y Marcelo Nicolás Saad Ábalos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a sus familiares.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce, su hijo Pablo Arce y sus respectivas familias participan con su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento; y acompaña con oraciones a su familia en esta triste circunstancia.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. " He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demas me esta guardada la corona de justicia, la cual me dara el Señor, juez justo en aquel dia y no solo a mi, si no tambien a todos los que aman su venida ". " La Biblia". Raquel, Carlos y Claudia Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento.

OZÁN, CRISANTO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Era una gran persona. Suegro de su nieto Roberto Tarchini. Kuky Ruiz, sus hijas Carolina, Eugenia y María Luján Ruiz Espíndola e hijos políticos Lucas Tarchini y Rodrigo García y sus nietos David, Máximo y Candelaria Tarchini.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su primo Yoni Pereyra y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su tía Elvecia Paz participa su fallecimiento con mucho dolor.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Su tía Hebe Navarro de Terrosa, sus primos César y Veronica Terrosa participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Sus primos hermanos Rosy, Mirta y Nito Villa, Marcelo Lascano, Pedro Farhat y Chiqui Salvatierra, sus sobrinos Alejandro, Verónica y Romina Farhat, Exequiel, Gonzalo y Antonella Villa y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Gabriel P. Galván, María Silvia Isorni e hijos acompañan a Eugenia, Pablo, Sebastián y Constanza en estos difíciles momentos. Participan con dolor su fallecimiento. Rogando al Señor su eterno descanso.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Yogui Guzmán, Pila Herrera participan con inmenso dolor el fallecimiento de Ramoncito, ex alumno de (construcción) Promoción 77 de la ENET Nº 2 Ing. Santiago Maradona.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Ing. Raúl Edgardo Gallego y el Ing. Salomón Oscar Lafi participan con profundo dolor el fallecimiento de la su colega y ruega oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El Dpto. Académico de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, UNSE participa con profundo dolor el fallecimiento del docente de esta Unidad Académica y acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. La Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE participa con profundo dolor el fallecimiento del querido socio y docente de esta Alta Casa de Estudios y acompaña en estos momentos de pesar a su familia.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Ramoncito atesoraremos en nuestros corazones los hermosos recuerdos que nos dejaste en nuestras vidas. Fuerza para Eugenia y flia; Dra. Cristina y flia. Negrito Paz y flia. participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a su esposa María Eugenia, hijos y familiares en este difícil momento de dolor.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Hoy el cielo se viste de fiesta para recibir a una persona grande y generosa. Sus amigos y vecinos Raquel Isas, Benjamín Abrahan acompañan a su esposa e hijos y a su hermana Dra. Cristina Paz e hijos.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. José Frías y Liliana Pereyra y sus hijos Juan José, Rodrigo y Lucas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. " Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus amigos y compañeros de la inspección del dique Figueroa. Jesús, Raúl, Diego, José, Lucho, Ramón, Maria, Jorge, Gustavo y Cristian participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Que descanses en paz querido amigo. Jorge y Kitty de Abate y flia. participan con dolor tu fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Julio Roldán, Mirta Lopez, Gabriel, Andrés y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en la gran pérdida.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Sonia Saracco y flia. acompaña a los queridos Eugenia, Pablo, Sebastián y Constanza pidiendo a Jesús fortaleza para ellos y paz para Ramón.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento los amigos y ex compañeros de su hijo Mario Sebastián.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Que el Señor Jesús te reciba con todo el amor, abrazo inmenso a Euge, Pablo, Sebastián y Constanza. Tus amigas Marce, Moni, Silvia y Mayali.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Con gran tristeza sus compañeros de la Promoción 77 de la Esc. Industrial (ENET Nº2 ) Santiago Maradona participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento Sergio Gómez Molina y familia y ruégan una oracion en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Claudia, Nini, Maria Rosa, Alicia y Maria del Carmen participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Tony, Mary y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Que el Señor lo coloque en el lugar más lleno de luz ". Lucy Soria de Corbalán, sus hijos Carlitos y flia. Laly y flia. y Maria Silvia y flia. Participan con profundo dolor su partida a la casa del Padre y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Ricardo Salvador Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a María Eugenia y sus hijos.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Alejandro Ferreiro, su esposa Elena Durán participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Alianza Francesa de Sgo. del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Liliana Pereyra de Paz vicepresidenta de la comisión directiva de esta institución. Rogamos una oración en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Participan con gran dolor el fallecimiento del papá del gran amigo Pablo y acompañan a su familia en este difícil momento Esteban, Juan, Javier, Gonzalo, Ignacio, Méndez.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar ". Poly Cabrero Ibañez participa con profundo dolor del fallecimiento del querido Ramon y acompaña a Euge y familia. Ruega una oración en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Sus amigos Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas y Natalia Guido, Juan y María Lorefice, Javier y Milagros Ordoñez, sus nietos Lourdes, Florencia, Agustina, Tomás, Augusto, Juan Cruz y Manuela participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Eugenia y familia en estos momentos de pesar.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Tus amigos de "El Buen Pastor": Roque y Claudia, Mariana y Tito; Patricia y Runy, Cecilia y Enrique; Eugenia y Gustavo; Poly y Marcela participan de tu partida junto al Señor y acompañan a Eugenia, Pablo, Sebastián y Constanza, y a su hermana Cristina, Agostina y Joaquín.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nori Cheeín de Auat y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en Mi, aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá eternamente". César Rivero, su esposa Dodi Cáceres; sus hijos Fabio, Mariana, Marcela y Cucú Rivero participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su ahijada Cocó Rivero y flia. desde San Juan participa con dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. " Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Oscar Ábalos y Patricia participan con profudno dolor su fallecimiento y acompañamos a Euge y flia.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. " Felices los afligidos, porque serán consolados". Dr. César Alberto Monti, Patricia Marcela Gadda, Valle, Martina y Luisina acompañan en el dolor a la querida flia. Navarro.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Ing. Viviana Valev y su hijo Dr. Emiliano Aguirre (Jr) participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Ing. Mónica Muñoz, César Terrosa y sus hijos Bruno, Lara y Marianella participan con dolor su fallecimiento y elean oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Elsa Ruffa, sus hijos: Victor, Matias y Juan Pablo Garnica participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. José Barrientos, Yesmín Nassif, Ximena, Virginia, Rocío, José y Jesús Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Tu familia querida Piru y Bartolo, Ta y Clara, Negrita y Leisa, sobrinos, sobrinos nietos, bisnietos participan con profundo dolor este dificil momento y acompañan a Eugenia, Pablo, Sebastian, Consti, Cristi, Agostina y Joaquin. Ruegan una orcion en su memoria en su retorno a la casa celestial.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. " Que brille para el la luz que no tiene fin". Su tia Olga Paz de Paz y sus primos Chacho Paz y flia y Betty Paz de Tarantino y flia participan su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Los docentes del Dpto. académico de Estructuras y Construcciones de la Facultad de Cs. Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE participan con dolor el fallecimiento de su apreciado colega Ramoncito y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Eduardo José Maidana y flia. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Sus amigos y compañeros de Corebe. Gustavo, Liliana, Mary, Vanesa, Juan Manuel, Miguel Ángel, Edgardo, Marcelo y Norma participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Ramón.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Pedro Paz y Lucha Ruiz, sus hijos Nina, Pancho y Alicia con sus respectivas flias. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El rector Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento, del docente del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Forestales, Ing. Manuel Ramón Paz. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su tia Rosa Ruiz de Allalla, sus primos Kuky y Roberto, sobrinos Leandro y Gaby participan su fallecimiento y eklevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Cacho Abraham, Muñeca Cejas y sus hijos acompañan y abarazan a Eugenia y sus hijos en este triste y doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. El decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano Dr. Carlos R. Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento, del docente del Departamento Académico, de la Facultad arriba mencionada, Ing. Ramón Paz. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Dice el Señor: "el que cree en Mí aunque muera, vivirá". César Federico Herrera y familia participan con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor rogando eleven oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. " Hoy te fuiste junto a Dios para descansar en paz, pero viviras siempre en nuestros corazones". Sus tios Dardo Paz y Francisca Allalla, su prima Ester Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Se ruega una oracion en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Con profundo dolor sus amigos Nelba, Cecy y Fabián acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Flia. Pereyra. Alba, Daniel, Mario y Raul participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Carlos A., Nancy y Carla Antonella Cesca despiden con dolor a su gran amigo Ramón y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Osvaldo Pacheco y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este duro momento. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. El Dr. Marcelo Barbur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Ruega oraciones a su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. La Biblioteca Popular José Mármol participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Señor ya esta ante Ti, recibelo en tu reino ". Tu amigo del alma que jamás te olvidará Raul Pereyra participa tu fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Negrita y Ricardo Alzugaray e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan una oración en su memoria

SALTO, ENRIQUE DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18 en la ciudad Autonoma de Bs. As|. Su hermana Emilia Salto y su esposo Luis Alberto Montenegro, sus hijos Irene y Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, CRISTÓBAL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su esposa Margarita Orellana, sus hijos, Juan, Julieta, Ariel y Valeria, H. pol, Pedro, Mariela y Exequiel, nietos, Fabricio, Bautista, Thiago, Santino, Carlos y demás familiares, sus restos serán cremados y posteriormente Inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Se fue una gran docente, madre, abuela y amiga. La señora Lidia Queirolo de José y flia. la despiden con dolor y abrazan a la familia con el deseo de una cristiana resignación. Hasta siempre Marta. Estarás en el recuerdo de tu colega y amiga en la Escuela 40; quien mantendrá su cariño inalterable.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Quedará grabada por siempre en mi corazón tu imagen de una persona de bien". Lic. Marga Tapia participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y compañera de la Lista Celeste. Dios brinde cristiana resignación a su familia. Ruega una oración en su querida memoria. Frías.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dr. Raúl Castillo, su Sra. esposa y sus hijos Liliana, María Eugenia y Guilli participan con profundo dolor su deceso. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. " Que brille para ella la luz eterna". Tus compañeras y compañeros de la Lista Celeste, en la elecciones docentes del año 2008: Marga, Clarisa, Liliana, Mercedes, Macario, Elsa, Susana, Nora, Antonio, Hilda, Sara, Gustavo, Marta, Laura y Mónica participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Rolando Álvarez, Maria I. P. de Álvarez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de su amiga Chesira. Se elevan oraciones en su memoria

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CURA, MARINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Su esposo Luis, su hija Luciana, su hermana Reyna y sus respectivas familias, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

FIGUEROA DE FRAGUEIRO FRÍAS, NOEMÍ CORALIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. Hace un mes que nos dejaste hermana, mamá, abuela y bisabuela Perla. Siempre estará tu espíritu con nosotros, sabemos que desde allá nos proteges ¡besos al Cielo! Nos reuniremos esta noche a las 20.30 hs. en parroquia San Roque, para rogar por tu eterno descanso.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Al cumplirse 1 año de su fallecimiento, sus hijos Teresita, Mirtha, Viviana y Carlos, hijos políticos, nietos, y bisnietos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia San Juan Diego del Bº Saint Germain.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Esposo y padre descansa en paz. Su esposa María Isolina Giménez, sus hijos Arrulfo Horacio, Noemí Ethel, Edgar Alexis y Juan Manuel, hijos políticos, nietos y bisnietas, agradecen el acompañamiento recibido por todos e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica. El descansa en paz, de eso estamos seguros, gracias padre y esposo querido.

MARTÍN, MÁXIMO JOSÉ (Manza) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/05|. Permaneces en nuestros corazones, es por eso que rogamos a Dios por tu eterno descanso. Tus padres Memé y Raúl, hermanas Natalia y Melina, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón con motivo de cumplirse 13 años de su partida a la Casa del Padre.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. No hay nada más duro y difícil de soportar que la pérdida de un ser querido. Ante situaciones como estas solo nos queda resignarnos y aceptar que ha sido la voluntad de Dios. Su esposo, hijos, nietos y de más familiares invitan a misa en conmemoración de las 9 noches del fallecimiento de Alejandra, a realizarse hoy a las 10 en la iglesia Santa Lucía del barrio Smata.

VEGA, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/14|. Hace ocho años te fuiste de nuestro lado, pero sabemos que siempre estas presente en nuestras vidas. Tus hijos y esposa celebran la misa en tu memoria a las 20 hs. en la iglesia La Inmaculada.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. "La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una vida mejor". Mami hoy se cumple 1 año de tu partida junto a Dios. Te extraño, pero estoy tranquila porque ya no sufres. Hoy estás en paz. Que brille para ella la luz que no tiene fin!!! Tu hija Viviana , nietos y bisnietos.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERRARI, ROGER DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su esposa Celeste Lastra, su hija Julieta Amanda, su padre Roger, sus hermanos, Álvaro, Luciana y Tatiana, sus sobrinos Malena y Ema, su cuñado Victor y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio la Misericordia cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GALLARDO, MILAGROS ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El personal docente, administrativo, maestranza y alumnos de la Esc. Tec. Nº 13, Prof. Julio Olivera, participa con profundo dolor el fallecimiento de la alumna de 6º año B, acompaña a su familia. Elevan oración en su memoria.

GALLARDO, MILAGROS ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El personal directivo de la Esc. Tec. Nº 13, Prof. Julio Olivera, rectora, Lic. María Cristina Pérez, vicerrector, Prof. Orlando Paz, secretaria, Prof. Ramona Juárez, prosecretaria, Prof. Daniela Díaz participan con profundo dolor el fallecimiento de la alumna de 6º año B. Ruegan oración en su memoria.

NAVARRO, DANIEL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Su esposa Mónica, hijos Facundo, Joaquín, hna. pol. Maria, sobrinos Thiago, Nazelin, Lucas participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz.hs 9 Casa de duelo Belgrano 532 (S/V). Servicio Hamburgo. Cia de Seguros. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. La Cooperadora del Hospital de Niños de la Ciudad de La Banda, participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su Vicepresidenta. Rogando una oración en su memoria por su profunda Fé, participación y colaboración que siempre brindo en los distintos grupos que se desempeño en la Iglesia.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Yolanda Nasser participa su fallecimiento y acompaña a Celina de todo corazón en este momento de dolor.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. La cooperadora del Hospital de Niños de la ciudad de La Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su vicepresidenta, rogando una oración en su memoria por su profunda Fe, participación y colaboración que siempre brindó en los distintos grupos que se desempeñó en la iglesia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Querido Pá: un soplo es la vida, pronto estaremos juntos. Su esposa Ana, su nieta María Graciela, su hija Belén e hijo político Fernando invitan al responso que se realizará en el cementerio Jardín del Sol hoy a las 10.30 hs., al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CANCINO DE PAZ, NELIDA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Ayer no querías soltarme la mano y llorando no me dejabas ir, hoy desiste partir, dejando una gran tristeza en mi corazón, y un vacío muy grande que está lleno de dolor. Nunca me imaginé que un tren te llevará en su viaje, aquellas ilusiones que de niño me curaste, todos tus sentimientos lo guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme, me dijiste yo te amo, desde entonces no supe que sería de tu vida. Como olvidarme de este día, quedaste en silencio, quedaste sin vida, un beso te di, no se si lo sentiste, una lagrima mía quedó en tu mejilla, hablamos un rato ante que partieras, dijiste te amo, como si no lo supieras, lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño. Te llevas toda mi vida contigo, gracias por criarme, enseñarme y educarme. Te amo, todo lo que soy es gracias a vos, porque siempre me inspirante a seguir adelante y demostrarme que todo lo que quiero lo puedo obtener. Te amamos mami. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

CANCINO DE PAZ, NELIDA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Su esposo Martín Paz, sus hijos José, Sandra, Carlos, Nélida, Marilín y Ariel; hijos políticos Miriam, Dante y Carlos; nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento sus hijos, nietos y bisnietos invitan a fliares, amigos y vecinos que acompañaron en este difícil momento a la misa a realizarse el día 20/05/2018 a las 20:30hs. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del Barrio San Martin (La Banda).

JOZAMI, GLADYS MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/05/16|. Sus familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará en la iglesia La Salette hoy a las 20 hs., al cumplirse dos años de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

MOYA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. "Amén". Sus hijos Luis Omar y Juan Carlos, sus hijas políticas Nilda Susana y Stella, nietos y bisnietos, su hermana Clarita Moya e hija, agradecen a los familiares, amigos y vecinos, al Padre Gastón Cuello y sus oraciones y a todas las personas que nos acompañaron en tan doloroso momento, ante la partida al cielo de Lucho, e invitan a participan de la misa en la parroquia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs , al cumplirse el noveno día de su fallecimiento para rogar por su descanso para toda la eternidad.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

EBERLÉ, ARGENTINO WELLINTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/92|. Con motivo del octogésimo sexto aniversario de tu natalicio, te recordamos con el mayor respeto y cariño de siempre. Ruegan una oración en su memoria. Tus hermanos Toto, Pirulo, Brachi y sus respectivas flias.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Sus hijos Pachi, Chuni, Andrea, Vanesa y María Ledesma participan con profundo.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Que descanse en la paz del Señor". Los amigos de su hija María Balvina, del Colegio del Centenario Nº 1 la acompañan en este difícil momento de dolor. Adriana, Sandra, Aida, Mony y Ariel. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El colegio secundario Medellín, anexo Hoyon y Juanillo Dpto Atamisqui, acompaña en su dolor a la Prof. Andrea Ledesma por el fallecimiento de su papá. Se ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Personal directivo, docente y de maestranza de la escuela Nº 1099 Pedro León Gallo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "El señor es mi pastor nada me puede faltar". La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente N" 5 participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre. Ramón Domínguez su esposa Teresa del Valle Juárez y familia; su yerno Denis Domínguez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna Sus nietos Fabricio, Zahir, Santiago José y su yerno Daniel Gramajo.

VILLAGRA, RAMONA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus hijos Raúl, Ramón, Héctor, Luis, Leopoldo, Gustavo, Vanesa, Teresa, Luis y José, H. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de Tintina. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

YACANTE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18 en San Juan|. Alcira y Jorge Fiad y sus hijas María Eugenia y María Agustina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Laura Yacante y Cacho Morales y sus hijas. Dios guarde su alma. Loreto.

YACANTE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18 en San Juan|. Carlitos! No había distancia para recordarte con tanto cariño! Como eras te fuiste a tu última morada silencioso, cariñoso, ejemplo de persona. Que María te estreche en sus brazos y te cubra con su Santo Manto. Nuestro más sentido pésame a su querida familia. Lucha y María Elena Morales.

YACANTE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18 en San Juan|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos. Marcelo Beltrán, Mónica Telleo y sus hijos Marcelo, Fernanda y Marito particpan con profundo dolor su fallecimeinto y ruegan una oración a su memoria.

YACANTE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18 en San Juan|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna, Juan José Masino, su esposa Ana María Beltrán y sus hijos Gastón, Pablo, Constanza y Juan José.